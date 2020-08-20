Медведчук: Власть проводит антисоциальную политику накануне местных выборов

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Дмитрий Симоненко
Председатель Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор
Медведчук прокомментировал законопроект, поданный Министерством социальной
политики, который вводит новые правила определения прожиточного минимума в
Украине, расчета доплат и обязательных выплат. При этом законопроектом
установлено, что с 2022 года Кабмин будет определять политику в данном
вопросе самостоятельно, без привлечения Верховной Рады.
Медведчук отмечает, что законопроект
вводит понятие "базовая величина" прожиточного минимума. С
1 июля 2021 года она составит 2100 грн. Размер
пенсий и минимальная зарплата, как и сейчас, будут зависеть от величины
прожиточного минимума. Продолжит ежегодно влиять на прожиточный минимум и
размер официальной инфляции.
Фото: Наталия Федосенко, источник: ТАСС
"Уже сейчас
2100 грн – это не менее чем в два раза заниженная величина реального
прожиточного минимума. Закладывая такую сумму в бюджет на будущий год, Минсоцполитики
сознательно проводит политику, направленную на дальнейшее обнищание украинцев. В 2020-м в
Украине повысят только минимальную заработную плату – до 5000 грн, то
есть на 5,9%. Проще говоря, правительство решило повысить "минималку" всего на
277 грн", - подчеркивает политик.
"Пенсионерам обещают поднять пенсии… в
будущем году. Сулят "немереные" 2600 грн для тех, "кто выполнил требования по
стажу и достиг возраста 65 лет". Но все это только с июля
2021 года. При этом инфляция, безусловно, и дальше
будет снижать реальную пенсию и зарплату. Сколько получится "прибавки" на самом
деле, сейчас сказать не сможет никто", - добавляет Медведчук.
"Все, что обещает правительство по
социальной политике, это все в будущем году и далее. Насколько
можно верить таким обещаниям? Годовой итог "работы" нынешней власти как раз не
располагает к тому, чтобы доверять ее обещаниям, особенно предвыборным",-
считает он.
Медведчук подчеркивает, что буквально на
днях президент Зеленский ветировал закон о продлении моратория на
отчуждение имущества граждан за невыплату кредитов. Практически
единственный закон, принятый нынешней Верховной Радой в защиту граждан, ‒
и Зеленский его ветировал… Что тут комментировать?
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