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Главная Новости Политика выборы Медведчук: Власть проводит антисоциальную политику накануне местных выборов
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Медведчук: Власть проводит антисоциальную политику накануне местных выборов

По словам Медведчука, власть установила базовый прожиточный минимум в два раза меньше минимального

сегодня, 22:59
Автор:

Дмитрий Симоненко

Председатель Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал законопроект, поданный Министерством социальной политики, который вводит новые правила определения прожиточного минимума в Украине, расчета доплат и обязательных выплат. При этом законопроектом установлено, что с 2022 года Кабмин будет определять политику в данном вопросе самостоятельно, без привлечения Верховной Рады.

Медведчук отмечает, что законопроект вводит понятие "базовая величина" прожиточного минимума. С 1 июля 2021 года она составит 2100 грнРазмер пенсий и минимальная зарплата, как и сейчас, будут зависеть от величины прожиточного минимума. Продолжит ежегодно влиять на прожиточный минимум и размер официальной инфляции.

Медведчук: Власть проводит антисоциальную политику накануне местных выборов

Фото: Наталия Федосенко, источник: ТАСС

же сейчас 2100 грн – это не менее чем в два раза заниженная величина реального прожиточного минимума. Закладывая такую сумму в бюджет на будущий год, Минсоцполитики сознательно проводит политику, направленную на дальнейшее обнищание украинцев. В 2020-м в Украине повысят только минимальную заработную плату – до 5000 грн, то есть на 5,9%. Проще говоря, правительство решило повысить "минималку" всего на 277 грн", - подчеркивает политик.

"Пенсионерам обещают поднять пенсии… в будущем году. Сулят "немереные" 2600 грн для тех, "кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет"Но все это только с июля 2021 года. При этом инфляция, безусловно, и дальше будет снижать реальную пенсию и зарплату. Сколько получится "прибавки" на самом деле, сейчас сказать не сможет никто", - добавляет Медведчук.

"Все, что обещает правительство по социальной политике, это все в будущем году и далее. Насколько можно верить таким обещаниям? Годовой итог "работы" нынешней власти как раз не располагает к тому, чтобы доверять ее обещаниям, особенно предвыборным",- считает он.

Медведчук подчеркивает, что буквально на днях президент Зеленский ветировал закон о продлении моратория на отчуждение имущества граждан за невыплату кредитов. Практически единственный закон, принятый нынешней Верховной Радой в защиту граждан, ‒ и Зеленский его ветировал… Что тут комментировать?


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