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Маск: Актеры Голливуда могут поддерживать Харрис под натиском потерять работу

Илон Маск заявил, что актеров Голливуда заставляют публично поддерживать Харрис

сегодня, 16:31
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Недилько Ксения

Илон Маск утверждает, что голливудских актеров заставляют публично выражать поддержку Харрис, угрожая оставить их без работы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Антикора.

Маск: Актеры Голливуда могут поддерживать Харрис под натиском потерять работу

Илон Маск

"Влиятельное лицо из Голливуда звонит знаменитостям и говорит: "Знаете, было бы здорово, если бы вы выразили поддержку Камале, хотя это и ваше личное дело. Но если вы этого не сделаете, то, хоть вам об этом и не скажут, вы больше не получите звонков, и не будет никаких ролей в фильмах или концертах". Угрозы здесь не нужны. Все и так все понимают", — рассказал Маск. разговоре с Джо Роганом.

Напомним, что Маск открыто выразил поддержку Трампу. В то же время Харрис получила поддержку от многих представителей шоу-бизнеса, включая Роберта Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, звезд супергеройской франшизы "Мстители" (Скарлетт Йоханссон, Марка Руффало, Роберта Дауни-младшего и других), Эминема, Дженнифер Лопес, Бейонсе и других.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Один из городов в США объявил первые результаты выборов: кто лидирует

В крошечном городке Диксвиль-Нотч в Нью-Гэмпшире, который начал день выборов одним из первых мест в стране, уже сообщили о своих президентских предпочтениях. Об этом сообщает CNN.

Незарегистрированный городок, расположенный вдоль американо-канадской границы в северной части Нью-Гэмпшира, открыл и закрыл свои избирательные участки сразу после полуночи по восточному времени по традиции, берущей начало в 1960 году. В нем приняли участие четыре республиканца и два незаявленных избирателя.



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