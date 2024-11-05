Маск: Актеры Голливуда могут поддерживать Харрис под натиском потерять работу

Илон Маск утверждает, что голливудских актеров заставляют публично выражать поддержку Харрис, угрожая оставить их без работы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Антикора.

Илон Маск

"Влиятельное лицо из Голливуда звонит знаменитостям и говорит: "Знаете, было бы здорово, если бы вы выразили поддержку Камале, хотя это и ваше личное дело. Но если вы этого не сделаете, то, хоть вам об этом и не скажут, вы больше не получите звонков, и не будет никаких ролей в фильмах или концертах". Угрозы здесь не нужны. Все и так все понимают", — рассказал Маск. разговоре с Джо Роганом.

Напомним, что Маск открыто выразил поддержку Трампу. В то же время Харрис получила поддержку от многих представителей шоу-бизнеса, включая Роберта Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, звезд супергеройской франшизы "Мстители" (Скарлетт Йоханссон, Марка Руффало, Роберта Дауни-младшего и других), Эминема, Дженнифер Лопес, Бейонсе и других.

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