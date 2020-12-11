Маруся Зверобой поборется за мандат народного депутата

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Вечканова Елена
Известная своими громкими оппозиционными заявлениями волонтер Маруся Зверобой идет на довыборы народных депутатов Верховной Рады Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Петр Порошенко, глава партии "Европейская солидарность", от которой Зверобой и попробует свои силы.
Маруся Зверобой попытает счастья в Верховной Раде. Фото из свободных источников
За мандат нардепа Маруся Зверобой поборется на избирательном округе №87, что на Иванофранковщине. Официально предвыборная кампания еще не стартовала, но дата выборов стала известна в конце ноября. По информации Центральной избирательной комиссии, переизбрать представителя региона в Верховной Раде жители округа смогут в воскресенье, 28 марта 2021 года.
О своем решении идти в народные депутаты Зверобой заявила во время съезда партии "Европейская солидарность".
Также политическую активность Зверобой поддержала и народный депутат от "ЕС" София Федина. Она охарактеризовала Марусю, как человека "с четкими государственными ценностями и боевой способностью защищать Украину". Напомним, что именно с Фединой Маруся Зверобой попала в скандал по поводу угроз президенту Владимиру Зеленскому, о чем в свое время информировали "Комментарии".
Стоит добавить, что довыборы в Верховную Раду Украины по округу №87 пройдут из-за досрочного прекращения полномочий предыдущего нардепа Зиновия Андреевича. Отмечается, что политик отказался от продолжения работы самостоятельно, что подтверждает личное заявление.
Также на портале сообщалось, что Зверобой подала в суд на Владимира Зеленского. Она обвинила его в нарушении Конституции Украины.
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