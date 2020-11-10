Пять вопросов Зеленского: когда обнародуют результаты опроса

Сегодня, во время пресс-конференции, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, когда опубликуют результаты Всеукраинского опроса Владимира Зеленского. Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".



ФОТО: 24 канал

По словам Корниенко, ответы украинцев на "Пять вопросов Зеленского" обнародуют после официального объявления результатов местных выборов, которые проводились 25 октября.

"Мы считаем, что надо дождаться окончательных результатов, чтобы не было обвинений в давлении на избирательный процесс, потому что он ещё продолжается", — сказал глава партии.

Он также отметил, что официальные результаты практически не будут отличаться от ранее озвученных, предварительных цифр.

Напомним, что перед выборами президент анонсировал проведение Всеукраинского опроса. Он предложил украинцам ответить на 5 важных для государства вопросов, которые касались пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации канабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.

Как сообщали "Комментарии" ранее, у Зеленского обнаружили коронавирус.





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