kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.10.2020

BTC/USD

10704.31

ETH/USD

348.54

LTC/USD

47.29

НБУ 06.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.68

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика выборы Команда президента поддержала Юрия Осташевского на выборах главы Деснянской ОТО
commentss НОВОСТИ Все новости

Команда президента поддержала Юрия Осташевского на выборах главы Деснянской ОТО

В "Слуге народа" назвали Юрия Осташевского профессионалом своего дела

сегодня, 17:56
Автор:

Станислав Молчанов

Команда президента Украины Владимира Зеленского поддержала действующего главу Деснянской объединенной территориальной общины (ОТО) Юрия Осташевского на будущих выборах руководителя ОТО. Об этом местная ячейка партии "Слуга народа" сообщила на своей странице в Facebook.

Команда президента поддержала Юрия Осташевского на выборах главы Деснянской ОТО

Согласно сообщению партии, Зеленский лично отбирал кандидатов и проводил с ними собеседования.

"Президент утвердил кандидатуру Юрия Осташевского на должность главы Деснянской ОТО, поскольку власть заинтересована в развитии этой территориальной общины. Осташевский является эффективным и опытным руководителем", – говорится в сообщении.

В "Слуге народа" также обращают внимание на то, что людям из команды президента будет проще наладить коммуникацию с правительством и получать деньги на развитие общины.

Отметим, Юрий Осташевский возглавлял Деснянский поселковый совет с 2011 года, а с 2015 года является председателем Деснянской ОТО. Сейчас он повторно баллотируется на пост главы Деснянской ОТО от президентской партии "Слуга народа".

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский оценил шансы своей коллеги Ирины Верещук стать мэром Киева.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости