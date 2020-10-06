Команда президента поддержала Юрия Осташевского на выборах главы Деснянской ОТО

Команда президента Украины Владимира Зеленского поддержала действующего главу Деснянской объединенной территориальной общины (ОТО) Юрия Осташевского на будущих выборах руководителя ОТО. Об этом местная ячейка партии "Слуга народа" сообщила на своей странице в Facebook.



Согласно сообщению партии, Зеленский лично отбирал кандидатов и проводил с ними собеседования.

"Президент утвердил кандидатуру Юрия Осташевского на должность главы Деснянской ОТО, поскольку власть заинтересована в развитии этой территориальной общины. Осташевский является эффективным и опытным руководителем", – говорится в сообщении.

В "Слуге народа" также обращают внимание на то, что людям из команды президента будет проще наладить коммуникацию с правительством и получать деньги на развитие общины.

Отметим, Юрий Осташевский возглавлял Деснянский поселковый совет с 2011 года, а с 2015 года является председателем Деснянской ОТО. Сейчас он повторно баллотируется на пост главы Деснянской ОТО от президентской партии "Слуга народа".

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский оценил шансы своей коллеги Ирины Верещук стать мэром Киева.

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