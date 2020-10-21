Киевляне требуют от Кличко обратить внимание на многочисленные проблемы города

Киевляне собрались на акцию под КГГА, чтобы напомнить мэру Киева Виталий Кличко о невыполненных обещаниях и вручить ему коробки с собранными в поддержку петиции подписями. Таких насчитали более 100 000. Акцию поддержала политическая сила "Победа Пальчевский".

Как сообщает пресс служба партии "Победа Пальчевский" , к ним в течение месяца поступали многочисленные жалобы на невыполненные обещания Виталия Кличко от недовольных киевлян.

Люди недовольны тем, что в последние годы их обращения к мэру столицы были проигнорированы. Участники акции выступили с требованием, чтобы мэр объяснил киевлянам, почему он не выполнил свои обещания.

По мнению участников акции и подавляющего большинства киевлян, новым мэром должен стать Андрей Пальчевский, чья команда отреагировала на обращения людей и наработала пути решения существующих проблем.

"Пальчевский предлагает реальные шаги улучшения жизни в Киеве — строительство новых станций метро, садов, школ, больниц, надбавки к пенсиям. В то же время 6 лет Кличко у власти ассоциируются с бездействием и упадком ", — заявил кандидат в депутаты от политической партии" Победа Пальчевский "Александр Пабат.

По словам кандидата в депутаты от партии "Победа Пальчевский" Ларисы Дегтяревой, мэр столицы в течение шести лет не решает проблем в каждом районе города и скрывается от обычных киевлян, поскольку ему не о чем отчитаться.

"Нам, киевлянам стыдно за то, что киевские власти возглавляют коррупционеры и воры. По своим схемам и коррупционными сделками они не имеют времени на решение повседневных проблем в разных уголках Киева. Мэр, ничего не понимает в городском хозяйстве, для многомиллионного города — это полная глупость ", — отметила Лариса Дегтярева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!