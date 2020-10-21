Киевляне требуют от Кличко обратить внимание на многочисленные проблемы города

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Станислав Молчанов
Киевляне собрались на акцию под КГГА, чтобы напомнить мэру Киева Виталий Кличко о невыполненных обещаниях и вручить ему коробки с собранными в поддержку петиции подписями. Таких насчитали более 100 000. Акцию поддержала политическая сила "Победа Пальчевский".
Как сообщает пресс служба партии "Победа Пальчевский" , к ним в течение месяца поступали многочисленные жалобы на невыполненные обещания Виталия Кличко от недовольных киевлян.
Люди недовольны тем, что в последние годы их обращения к мэру столицы были проигнорированы. Участники акции выступили с требованием, чтобы мэр объяснил киевлянам, почему он не выполнил свои обещания.
По мнению участников акции и подавляющего большинства киевлян, новым мэром должен стать Андрей Пальчевский, чья команда отреагировала на обращения людей и наработала пути решения существующих проблем.
По словам кандидата в депутаты от партии "Победа Пальчевский" Ларисы Дегтяревой, мэр столицы в течение шести лет не решает проблем в каждом районе города и скрывается от обычных киевлян, поскольку ему не о чем отчитаться.
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