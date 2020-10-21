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Киевляне требуют от Кличко обратить внимание на многочисленные проблемы города

Жители столицы хотят, чтобы местная власть решала их проблемы

сегодня, 16:25
Автор:

Станислав Молчанов

Киевляне собрались на акцию под КГГА, чтобы напомнить мэру Киева Виталий Кличко о невыполненных обещаниях и вручить ему коробки с собранными в поддержку петиции подписями. Таких насчитали более 100 000. Акцию поддержала политическая сила "Победа Пальчевский".

Киевляне требуют от Кличко обратить внимание на многочисленные проблемы города

Как сообщает пресс служба партии "Победа Пальчевский" , к ним в течение месяца поступали многочисленные жалобы на невыполненные обещания Виталия Кличко от недовольных киевлян.

Люди недовольны тем, что в последние годы их обращения к мэру столицы были проигнорированы. Участники акции выступили с требованием, чтобы мэр объяснил киевлянам, почему он не выполнил свои обещания.

По мнению участников акции и подавляющего большинства киевлян, новым мэром должен стать Андрей Пальчевский, чья команда отреагировала на обращения людей и наработала пути решения существующих проблем.

"Пальчевский предлагает реальные шаги улучшения жизни в Киеве — строительство новых станций метро, садов, школ, больниц, надбавки к пенсиям. В то же время 6 лет Кличко у власти ассоциируются с бездействием и упадком ", — заявил кандидат в депутаты от политической партии" Победа Пальчевский "Александр Пабат.

По словам кандидата в депутаты от партии "Победа Пальчевский" Ларисы Дегтяревой, мэр столицы в течение шести лет не решает проблем в каждом районе города и скрывается от обычных киевлян, поскольку ему не о чем отчитаться.

"Нам, киевлянам стыдно за то, что киевские власти возглавляют коррупционеры и воры. По своим схемам и коррупционными сделками они не имеют времени на решение повседневных проблем в разных уголках Киева. Мэр, ничего не понимает в городском хозяйстве, для многомиллионного города — это полная глупость ", — отметила Лариса Дегтярева.


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