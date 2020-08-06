Кандидатом от "Слуги народа" на 208-м округе может стать Анатолий Гунько, которого обвиняют в хищении

Анатолий Гунько

Партия "Слуга народа" рассматривает вариант выдвинуть в качестве кандидата на довыборах в ВР по 208 округу Анатолия Гунько - бизнесмена, которого обвиняют в многочисленных правонарушениях, в том числе, в хищении государственного имущества. Об этом пишет издание Информатор.

Отмечается, что длительное время в Офисе президента не могли определиться с кандидатом, который будет соперничать с Олегом Ляшко на его родном округе. Лидер Радикальной партии заявил о намерениях баллотироваться в Верховную Раду еще 5 июня этого года. Согласно данным социологического опроса, его рейтинг на 208 округе выше других кандидатов вместе взятых и составляет более 65%.

О потенциальном кандидате от правящей партии "Слуга народа" Анатолие Гунько известно, что он был среди задержанных Генпрокуратурой в 2018 году членов преступной группировки, которая может быть причастна к незаконному присвоению госпредприятия "Радиопередающий центр", нанесшему ущерб обороноспособности государства.

Анатолий Гунько рассматривается следствием как организатор этой преступной группы, которая якобы присвоила земельный участок площадью 100 гектаров и уничтожила стратегическое оборудования. Позже стало известно, что государственную землю незаконным способом могли получить родственники Гунько.

Воспользовавшись залогом, Гунько вышел из-под стражи и пошел в политику.

Напомним, ЦИК назначила довыборы на 208 округе в связи со смертью депутата-мажоритарщика Валерия Давиденко. Выборы состоятся 25 октября 2020 года.





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