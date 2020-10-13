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Как проголосовать, если болеешь или на самоизоляции: ответ ЦИК

Чтобы не потерять возможность проголосовать из-за самоизоляции, следует вовремя обратиться в УИК

сегодня, 13:16
Автор:

Таисия Ерохина

Если в день местных выборов, 25 октября, вы болеете, или находитесь на самоизоляции, возможность отдать голос все равно будет. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

Как проголосовать, если болеешь или на самоизоляции: ответ ЦИК

В ЦИК заявили, что в случае наличия симптомов простуды вы сможете проголосовать на участке в отдельной кабинке. Однако не забывайте взять маску и личную ручку.

Если вы в день "икс" будете находиться на самоизоляции из-за болезни, то предусмотрена возможность голосовать дома. Для этого необходимо заблаговременно оформить такие документы. Написать заявление (в произвольной форме), добавить медицинскую справку от семейного врача или учреждения здравоохранения, и прислать (передать) их в участковую комиссию, где голосуете. Отметим, что сделать это необходимо до 23 октября, 20:00.

В ЦИК добавили, что в случае самоизоляции из-за положительного теста у члена вашей семьи - алгоритм тот же — заявление и медицинская справка в УИК.

Кроме того, сообщается, что те больные, которые находятся в больнице, непосредственно проголосуют в учреждении здравоохранения.

Как сообщалось, эксперты считают, что коронавирус может стать лишь поводом для переноса даты проведения местных выборов в Украине. На самом деле причины кроются гораздо глубже.


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