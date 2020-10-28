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Гунько от «Слуги народа» обошел на 208 округе Ляшко

ЦИК обработала все бюллетени

сегодня, 13:29
Автор:

Станислав Молчанов

Кандидат в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько победил на довыборах в Верховную Раду. Его главным оппонентом был лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после обработки 100% бюллетеней.

Гунько от «Слуги народа» обошел на 208 округе Ляшко

Согласно подсчетам, общественный деятель и правозащитник Анатолий Гунько проходит в парламент — за него проголосовали 34,1% избирателей (21 245 голосов).

Председатель партии Александр Корниенко во время брифинга о предварительных итогах местных выборов-2020 подчеркнул важность довыборов в Черниговской области.

"В целом выборы в округе прошли без существенных нарушений, способных повлиять на их результаты. Явка избирателей — 50,03%", — отметил он.

Напомним, выборы народных депутатов в 208-м округе объявили после того, как в мае 2020-го нашли мертвым Валерия Давыденко, победителя выборов по округу 2019 года.

При рекордно низкой явке — 36,8%, по данным подсчета с 80% участков, партия "Слуги народа" получает 307 мандатов в областные советы и 910 — в районные. Отныне в областных советах всей страны каждый пятый депутат будет представителем "Слуги народа".

Как сообщалось, эксперты подвели первые итоги выборов-2020.


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