Голосование по почте, онлайн или по доверенности: как в Украине готовятся к выборам

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Недилько Ксения
Украина изучает европейские модели избирательного законодательства, включая электронные голосование, с прицелом на проведение выборов вскоре после окончания войны с Россией.
Елена Шуляк. Фото из открытых источников
Проведение свободных и честных выборов будет ключевым для нормализации ситуации в разрушенной войной стране и для ее стремления присоединиться к Европейскому Союзу.
До войны в Украине все еще проводилось исключительно очное голосование на парламентских, президентских и местных выборах. Между тем, всенародных выборов не было с 2019 года, то есть президент Владимир Зеленский и украинский парламент просрочили свои полномочия.
Это потому, что конституция запрещает проводить выборы во время военного положения и активных боевых действий, поскольку Киев не может гарантировать безопасность и избирательные права всем украинцам, как военным, так и людям, проживающим на оккупированных Россией территориях.
Даже после войны одной из ключевых проблем будет оставаться предоставление возможности гражданам, разбросанным по всему миру, голосовать, в том числе и на украинской территории, контролируемой Россией.
С этой целью, продолжила она, украинские чиновники изучают разные европейские модели выборов, чтобы принять практику, которая позволит проводить свободные и честные выборы после окончания войны.
Киев часто испытывает давление со стороны различных союзников относительно проведения выборов, тогда как Кремль использует отсутствие голосования в Украине в пропагандистских целях, утверждая, что руководство Киева является нелегитимным, а Украина не является демократической.
Согласно рекомендациям Венецианской комиссии при Совете Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, существенные изменения в избирательное законодательство должны быть приняты, по меньшей мере, за год до даты следующих выборов в Украине.
В сентябре Центральная избирательная комиссия Украины начала обновлять информацию об оставшихся в стране избирательных участках, учитывая, что Россия оккупировала около 20 процентов территории Украины.
Напомним , что о проблемах со связью и интернетом в Украине можно будет пожаловаться через "Дию".
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