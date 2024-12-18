Голосование по почте, онлайн или по доверенности: как в Украине готовятся к выборам

Украина изучает европейские модели избирательного законодательства, включая электронные голосование, с прицелом на проведение выборов вскоре после окончания войны с Россией.

Елена Шуляк. Фото из открытых источников

Проведение свободных и честных выборов будет ключевым для нормализации ситуации в разрушенной войной стране и для ее стремления присоединиться к Европейскому Союзу.

"Мы должны понять, как мы можем демократически провести выборы, используя лучшие и эффективные практики", – сказала POLITICO Елена Шуляк, глава комитета по организации государственной власти в украинском парламенте.

До войны в Украине все еще проводилось исключительно очное голосование на парламентских, президентских и местных выборах. Между тем, всенародных выборов не было с 2019 года, то есть президент Владимир Зеленский и украинский парламент просрочили свои полномочия.

Это потому, что конституция запрещает проводить выборы во время военного положения и активных боевых действий, поскольку Киев не может гарантировать безопасность и избирательные права всем украинцам, как военным, так и людям, проживающим на оккупированных Россией территориях.

"У нас сейчас огромная проблема с избирательным реестром, потому что люди уехали за границу", – сказала Шуляк. "По разным оценкам, только внутренне перемещенными лицами 6,5 миллионов".

Даже после войны одной из ключевых проблем будет оставаться предоставление возможности гражданам, разбросанным по всему миру, голосовать, в том числе и на украинской территории, контролируемой Россией.

"Где они сейчас, где они будут голосовать — это все нужно решать", — добавила Шуляк.

С этой целью, продолжила она, украинские чиновники изучают разные европейские модели выборов, чтобы принять практику, которая позволит проводить свободные и честные выборы после окончания войны.

"Нас интересуют [нюансы] электронного голосования и техническая оценка других альтернативных вариантов голосования, в том числе с точки зрения ИТ-безопасности", — сказала Шуляк, добавив, что депутаты также рассматривают возможность голосования по почте, голосование за рубежом в день выборов, голосование за доверенностью и онлайн-голосованием.

Киев часто испытывает давление со стороны различных союзников относительно проведения выборов, тогда как Кремль использует отсутствие голосования в Украине в пропагандистских целях, утверждая, что руководство Киева является нелегитимным, а Украина не является демократической.

Согласно рекомендациям Венецианской комиссии при Совете Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, существенные изменения в избирательное законодательство должны быть приняты, по меньшей мере, за год до даты следующих выборов в Украине.

В видеоинтервью британской газете Telegraph 5 декабря глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал: "Зеленский по своей природе демократ. Он готов к выборам в любой момент. Но выборы должны быть организованы таким образом, что все в демократическом мире признают честными. Все граждане Украины должны иметь возможность голосовать, включая военных и беженцев".

В сентябре Центральная избирательная комиссия Украины начала обновлять информацию об оставшихся в стране избирательных участках, учитывая, что Россия оккупировала около 20 процентов территории Украины.

Ермак сказал: "После справедливого мира мы сразу будем готовы к надлежащим демократическим выборам". При этом Шуляк заявила, что по окончании военного положения для проведения выборов понадобится "не менее полугода".

Напомним , что о проблемах со связью и интернетом в Украине можно будет пожаловаться через "Дию".