Фактор Медведчука решает все больше, вызывая доверие украинцев – Мулык о выборах в Кривом Роге

В стране определился новый лидер будущих избирательных кампаний – фактор Медведчука решает все больше, вызывая доверие украинцев. Так прокомментировал результаты выборов мэра Кривого Рога политический обозреватель Владислав Мулык.

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"В родном для Владимира Александровича городе — Кривом Роге, кандидат от власти Дмитрий Шевчик без шансов проиграл выдвиженцу ОПЗЖ Константину Павлову на выборах мэра города. При максимальной поддержке админресурса и финансов Р.Л. Ахметова", — заявил Мулык.

По мнению политобозревателя, это свидетельствует о том, что украинцы, даже земляки президента, разочарованы политикой власти.

"В стране определился новый лидер будущих избирательных кампаний – фактор Медведчука решает все больше, вызывая доверие украинцев, — утверждает Мулык. — На малой родине президента его всегда любили и всегда с ним считались. Ведь "свой парень" он прежде всего для них, для местных "компатриотов", простите за плохой французский. И уж только потом он свой – для всей страны. И это первый урок для Зеленского. И первый важный итог первых полутора лет президентства: если рыба гниет с головы, то президент теряет рейтинг с того города, который помнит его еще пацаном".

А если рейтинг теряет президент, то и его политическая сила также, уверен эксперт. Мулык добавил, что "слуги народа" и так не блистали на местных выборах – это прямое следствие того провала, который эта власть показала за полтора года.

"Так что следующий урок: на одном бренде команда президента больше не побеждает. Еще недавно достаточно было быть более-менее "зеленым", и золотой ключик уже лежал у тебя в кармане. Сейчас концепция поменялась, и "ключики" за один популизм уже не раздают. И даже поддержка олигарха Ахметова данный расклад не отменяет", — отмечает Мулык.

По словам политобозревателя, все старания команды Зеленского превысил личный бренд лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

"Работать надо, друзья, а не хлопать крыльями. Да и брать в расчет соперников, конечно же. Шапкозакидательство тоже не срабатывает – и это урок номер три. Личный бренд Виктора Медведчука перевесил узнаваемость Зеленского и деньги Ахметова. И родина президента сказала: "Стоп". Сделает ли вывод ее блудный киевский сын? Вот это – вопрос вопросов. Ответь Те на него, господин Президент" — отметил Мулык.

Как сообщалось, названы лидеры и аутсайдеры среди новоизбранных градоначальников.

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