Фактор Медведчука решает все больше, вызывая доверие украинцев – Мулык о выборах в Кривом Роге

В стране
определился новый лидер будущих избирательных кампаний – фактор Медведчука
решает все больше, вызывая доверие украинцев. Так прокомментировал
результаты выборов мэра Кривого Рога политический обозреватель Владислав Мулык.
Фото из открытых источников
"В родном для
Владимира Александровича городе — Кривом Роге, кандидат от власти Дмитрий
Шевчик без шансов проиграл выдвиженцу ОПЗЖ Константину Павлову на выборах мэра
города. При максимальной поддержке админресурса и финансов Р.Л. Ахметова", —
заявил Мулык.
По мнению
политобозревателя, это свидетельствует о том, что украинцы, даже земляки
президента, разочарованы политикой власти.
"В стране
определился новый лидер будущих избирательных кампаний – фактор Медведчука
решает все больше, вызывая доверие украинцев, — утверждает Мулык. — На малой
родине президента его всегда любили и всегда с ним считались. Ведь "свой
парень" он прежде всего для них, для местных "компатриотов", простите за плохой
французский. И уж только потом он свой – для всей страны. И это первый урок для
Зеленского. И первый важный итог первых полутора лет президентства: если рыба
гниет с головы, то президент теряет рейтинг с того города, который помнит его
еще пацаном".
А если рейтинг
теряет президент, то и его политическая сила также, уверен эксперт. Мулык
добавил, что "слуги народа" и так не блистали на местных выборах – это прямое
следствие того провала, который эта власть показала за полтора года.
"Так что
следующий урок: на одном бренде команда президента больше не побеждает. Еще
недавно достаточно было быть более-менее "зеленым", и золотой ключик уже лежал
у тебя в кармане. Сейчас концепция поменялась, и "ключики" за один популизм уже
не раздают. И даже поддержка олигарха Ахметова данный расклад не отменяет", —
отмечает Мулык.
По словам
политобозревателя, все старания команды Зеленского превысил личный бренд лидера
ОПЗЖ Виктора Медведчука.
"Работать надо,
друзья, а не хлопать крыльями. Да и брать в расчет соперников, конечно же.
Шапкозакидательство тоже не срабатывает – и это урок номер три. Личный бренд
Виктора Медведчука перевесил узнаваемость Зеленского и деньги Ахметова. И
родина президента сказала: "Стоп". Сделает ли вывод ее блудный киевский сын?
Вот это – вопрос вопросов. Ответь Те на него, господин Президент" — отметил
Мулык.
Как сообщалось,
названы лидеры
и аутсайдеры среди новоизбранных градоначальников.
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