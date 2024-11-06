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«Это последний доллар для Зеленского»: Илон Маск опубликовал «фак» от Трампа (ОБНОВЛЕНО)

В ЦПД утверждают, что распространенная информация является фейком

сегодня, 16:24
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Недилько Ксения

Американский миллиардер, генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск в своей социальной сети X выставил провокативную публикацию, в которой смеется над Украиной, где уже почти три года идет полномасштабная война.

«Это последний доллар для Зеленского»: Илон Маск опубликовал «фак» от Трампа (ОБНОВЛЕНО)

Публикация Илона Маска в соцсети X. Скриншот

В публикации Маска изображен один доллар, в центре которого с помощью фотошопа виднеется фото Дональда Трампа, показывающего непристойный жест. "Это последний доллар для Зеленского", — написал Илон Маск, имея в виду, что Украина в лице президента Владимира Зеленского может не рассчитывать на помощь США в войне с Россией после наступления президентства Трампа.

ОБНОВЛЕНО: В Центре противодействия дезинформации СНБО опровергли твит Илона Маска о якобы "последнем долларе для Зеленского" и купюре с портретом Дональда Трампа.

"Это выдумка, созданная для манипуляции и провокации", — написали в ЦПД.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Маск дал прогноз: что ждет мир во время президентства Трампа

Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на предварительные результаты выборов президента США, где победу одерживает Дональд Трамп. По словам американского бизнесмена, нас ждет "фантастическое будущее".

Самый богатый человек мира, также являвшийся одним из главных сторонников лидера республиканцев Дональда Трампа, Илон Маск прокомментировал результаты выборов.

Илон Маск заявил, что американское общество выдало мандат перемен Дональду Трампу.

"Народ Америки дал Дональду Трампу кристально четкий мандат на перемены сегодня вечером", — написал Маск в собственной социальной сети X.

Также Маск считает, что результат выборов в США благоприятный, а мир ожидает "фантастическое будущее".

"Америка — нация строителей. Скоро вы сможете свободно строить. Будущее будет фантастическим", — добавил Илон Маск.

В США еще продолжается официальный подсчет голосов, однако предварительные данные свидетельствуют, что новым президентом США станет Дональд Трамп.



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