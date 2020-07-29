Для молодых избирателей Медведчук – новое лицо в украинской политике, – Пилецкая

Для большинства молодых избирателей председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук является новым лицом в украинской политике. В то же время именно период его работы во власти считается самым успешным в истории Украины. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказала политолог Юлия Пилецкая.



При этом, она обратила внимание на то, что отток избирателей всех возрастов от "Слуги народа" к "Оппозиционной платформе – За жизнь" был прогнозируемым и легко объясняется.

"Систематическое невыполнение "Слугой народа" своих предвыборных обещаний приводит к тому, что избиратель теряет доверие. А с ними за один и тот же электорат соревнуется партия Медведчука, которая подходит к вопросам очень системно. Когда в соцопросах спрашивают: какой вы знаете план достижения мира, то респонденты называют – от Медведчука. Потому, что других не знают. Другие политики не потратили свое драгоценное время, чтобы выстроить системно какой-то стратегический документ, который бы считался планом", – отметила эксперт.

Также, по ее словам, одним из факторов роста рейтинга ОПЗЖ является то, что Виктор Медведчук на данный момент удачно сочетает в себе опытного управленца и политика новой формации.

"Запрос на мир и экономику для думающего электората Зеленского забирает Медведчук, потому что люди видят, что он предлагает более аргументированный и серьезный дискурс. А для молодых избирателей Зеленского тот же Медведчук – это новое лицо, потому что не новыми в их политической социализации являются политики "оранжевого" лагеря: Ющенко, Порошенко, Яценюк и так далее", – добавила Пелецкая.

Политолог напомнила, что Медведчук работал в период Кучмы, который сейчас считается образцовым, так как экономика тогда росла и Украина разумно играла на балансе интересов.

"Избиратели, которым до 30-ти, если погуглят, то увидят, что когда Медведчук возглавлял администрацию Кучмы, то страна имела хорошие конкурентные позиции в мире", – резюмировала Пилецкая.

Ранее Виктор Медведчук сообщил, что идеология "Оппозиционной платформы – За жизнь" отвечает интересам большинства украинцев, и поэтому рейтинг партии растет.

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