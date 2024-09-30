Действительно ли ЦИК готовится к выборам в Украине: в ВР объяснили ситуацию

20 сентября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) издала постановление об учете избирательных участков. В сети появилась неподтвержденная информация, что таким образом Украина начала готовиться к новым выборам. Народный депутат "Слуги народа" Юрий Камельчук объяснил ситуацию.



Верховная Рада. Фото из открытых источников

Юрий Камельчук в комментариях Новости.Live рассказал, почему ЦИК начал учет избирательных участков. По словам народного депутата, это обязанности работников ЦИК, которые они выполняли и в прошлые годы.

"Это их абсолютная прямая работа. Более того, я вам скажу, что они это делали в 22 и 23 году", — сказал Камельчук.

По словам народного депутата, таким образом, Центральная избирательная комиссия сможет понять, какие реестры у них доступны и как они будут работать, если в Украине решат провести выборы в будущем.

"В нужный момент они смогут точно обновить данные всех реестров, чтобы понимать, как правильно организовать выборы", — добавил нардеп.

Напомним, что во время действия военного положения в Украине запрещены выборы, в частности избрание президента или Верховной Рады.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что западные СМИ указывают на 2025 год, как возможный год проведения выборов в Украине. По информации издания The Economist, именно в этом году президент Украины Владимир Зеленский хочет якобы укрепить свою власть в стране. Согласно опросам в мае 2023 года уровень поддержки Зеленского составил 80%, а в 2024 он упал до 45%.

Также "Комментарии" писали о том, что совместно с выборами в Украине могут провести референдум по переговорам с Россией.

