Действительно ли ЦИК готовится к выборам в Украине: в ВР объяснили ситуацию

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Slava Kot
20 сентября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) издала постановление об учете избирательных участков. В сети появилась неподтвержденная информация, что таким образом Украина начала готовиться к новым выборам. Народный депутат "Слуги народа" Юрий Камельчук объяснил ситуацию.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Юрий Камельчук в комментариях Новости.Live рассказал, почему ЦИК начал учет избирательных участков. По словам народного депутата, это обязанности работников ЦИК, которые они выполняли и в прошлые годы.
По словам народного депутата, таким образом, Центральная избирательная комиссия сможет понять, какие реестры у них доступны и как они будут работать, если в Украине решат провести выборы в будущем.
Напомним, что во время действия военного положения в Украине запрещены выборы, в частности избрание президента или Верховной Рады.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что западные СМИ указывают на 2025 год, как возможный год проведения выборов в Украине. По информации издания The Economist, именно в этом году президент Украины Владимир Зеленский хочет якобы укрепить свою власть в стране. Согласно опросам в мае 2023 года уровень поддержки Зеленского составил 80%, а в 2024 он упал до 45%.
Также "Комментарии" писали о том, что совместно с выборами в Украине могут провести референдум по переговорам с Россией.
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