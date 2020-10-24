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День тишины: что нельзя делать в Украине в субботу

Сегодня и до завершения голосования политикам и другим лицам запрещено проводить агитацию

сегодня, 08:33
Автор:

Владимир Лавский

В субботу, 24 октября, начиная с полуночи, в Украины начался День тишины накануне местных выборов. "Комментарии" собрали в единое целое все требования к политикам, СМИ и другим участникам избирательного процесса. 

День тишины: что нельзя делать в Украине в субботу

Закон Украины "О выборах" четко регламентирует рамки проведения предвыборной агитации. Ссылаясь на него, находим такие строки: 

"Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы накануне самой процедуры выборов", — идет речь в законе. 

В этот день полностью запрещена политическая агитация: от рекламных и агитационных палаток до призывов самих кандидатов (даже в соцсетях) за себя голосовать. 

Изначально День тишины задумывался как период, во время которого каждый избиратель будет иметь сутки, чтобы подумать, за кого голосовать и принять правильное решение. 

В День тишины запрещено:

- использовать информационно-агитационные палатки;

- публично агитировать голосовать за себя или за свои политические силы;

- распространять политическую рекламу;

- подкупать избирателей товарами и услугами под любыми предлогами;

- распространять призывы к свержению действующей власти.

За нарушение режима тишины предусмотрены штрафы от 500 до 850 гривен для физических лиц и от 580 до 1360 — для должностных. 

Как ранее сообщали "Комментарии", в день выборов в Украине переведут стрелки часов. 


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