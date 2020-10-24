День тишины: что нельзя делать в Украине в субботу

В субботу, 24 октября, начиная с полуночи, в Украины начался День тишины накануне местных выборов. "Комментарии" собрали в единое целое все требования к политикам, СМИ и другим участникам избирательного процесса.

Закон Украины "О выборах" четко регламентирует рамки проведения предвыборной агитации. Ссылаясь на него, находим такие строки:

"Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы накануне самой процедуры выборов", — идет речь в законе.

В этот день полностью запрещена политическая агитация: от рекламных и агитационных палаток до призывов самих кандидатов (даже в соцсетях) за себя голосовать.

Изначально День тишины задумывался как период, во время которого каждый избиратель будет иметь сутки, чтобы подумать, за кого голосовать и принять правильное решение.

В День тишины запрещено:

- использовать информационно-агитационные палатки;

- публично агитировать голосовать за себя или за свои политические силы;

- распространять политическую рекламу;

- подкупать избирателей товарами и услугами под любыми предлогами;

- распространять призывы к свержению действующей власти.

За нарушение режима тишины предусмотрены штрафы от 500 до 850 гривен для физических лиц и от 580 до 1360 — для должностных.

Как ранее сообщали "Комментарии", в день выборов в Украине переведут стрелки часов.

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