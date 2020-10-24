День тишины: что нельзя делать в Украине в субботу

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Владимир Лавский
В субботу, 24 октября, начиная с полуночи, в Украины начался День тишины накануне местных выборов. "Комментарии" собрали в единое целое все требования к политикам, СМИ и другим участникам избирательного процесса.
Закон Украины "О выборах" четко регламентирует рамки проведения предвыборной агитации. Ссылаясь на него, находим такие строки:
В этот день полностью запрещена политическая агитация: от рекламных и агитационных палаток до призывов самих кандидатов (даже в соцсетях) за себя голосовать.
Изначально День тишины задумывался как период, во время которого каждый избиратель будет иметь сутки, чтобы подумать, за кого голосовать и принять правильное решение.
В День тишины запрещено:
- использовать информационно-агитационные палатки;
- публично агитировать голосовать за себя или за свои политические силы;
- распространять политическую рекламу;
- подкупать избирателей товарами и услугами под любыми предлогами;
- распространять призывы к свержению действующей власти.
За нарушение режима тишины предусмотрены штрафы от 500 до 850 гривен для физических лиц и от 580 до 1360 — для должностных.
Как ранее сообщали "Комментарии", в день выборов в Украине переведут стрелки часов.
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