Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал возможность проведения выборов во время войны. Об этом сообщают "Комментарии".

Алексей Данилов

"Имейте в виду, что государство должно обеспечить всем без исключения гражданам участие в избирательном процессе, — заявил Алексей Данилов во время интервью "Украинской правде". — Мне сложно представить, как будут голосовать ребята, находящиеся сегодня под Бахмутом, которые находятся сегодня на других участках фронта, как это физически сделать. А если они не будут голосовать, тогда речь о справедливости. Они должны бросить (позиции — ред.) и идти куда-то голосовать?"

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Также Данилов подверг сомнению возможность участия в выборах граждан, "находящихся сейчас за пределами нашей страны".



Ранее Стефанчук заявил, что Конституция не запрещает проведение выборов во время действия военного положения.

"Такого запрета в Конституции нет. Этот запрет содержится в законе Украины "О правовом режиме военного положения". И потому конституционного запрета проводить выборы во время военного положения нет", — сказал Стефанчук в интервью телеканалу "Рада" в эфире единого телемарафона.

Между тем, СМИ узнали о решении Шольца по поставкам Украине ракет Taurus. По информации СМИ, Германия в ближайшее время объявит о поставках Украине ракет Taurus.

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