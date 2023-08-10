logo

BTC/USD

29434.91

ETH/USD

1851.83

LTC/USD

83.16

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика выборы Данилов прокомментировал возможность проведения выборов во время войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Данилов прокомментировал возможность проведения выборов во время войны

Ранее о такой возможности заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, но после резонанса он дезавуировал свое заявление

сегодня, 17:57
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал возможность проведения выборов во время войны. Об этом сообщают "Комментарии".

Данилов прокомментировал возможность проведения выборов во время войны

Алексей Данилов

"Имейте в виду, что государство должно обеспечить всем без исключения гражданам участие в избирательном процессе, — заявил Алексей Данилов во время интервью "Украинской правде". — Мне сложно представить, как будут голосовать ребята, находящиеся сегодня под Бахмутом, которые находятся сегодня на других участках фронта, как это физически сделать. А если они не будут голосовать, тогда речь о справедливости. Они должны бросить (позиции — ред.) и идти куда-то голосовать?"


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Также Данилов подверг сомнению возможность участия в выборах граждан, "находящихся сейчас за пределами нашей страны".

Ранее Стефанчук заявил, что Конституция не запрещает проведение выборов во время действия военного положения.

"Такого запрета в Конституции нет. Этот запрет содержится в законе Украины "О правовом режиме военного положения". И потому конституционного запрета проводить выборы во время военного положения нет", — сказал Стефанчук в интервью телеканалу "Рада" в эфире единого телемарафона.

Между тем, СМИ узнали о решении Шольца по поставкам Украине ракет Taurus. По информации СМИ, Германия в ближайшее время объявит о поставках Украине ракет Taurus.

У Дуды высказались о споре с Украиной. Глава канцелярии президента Польши Павел Шрот заявил, что самый горячий этап в споре двух стран – уже в прошлом.

Верещук рассказала, кого из ВПЛ лишат выплат. Ряд категорий граждан Украины не вправе пользоваться выплатами для внутренне перемещенных лиц.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!