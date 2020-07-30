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ЦИК и ОБСЕ обсудили проведение осенних выборов в Украине

Представители ЦИК и ОБСЕ подняли ключевые вопросы, которые касаются предотвращения любой подтасовки голосования

сегодня, 18:11
Автор:

Екатерина Белоброва
ЦИК и ОБСЕ обсудили проведение осенних выборов в Украине

Сегодня в Центральной избирательной комиссии состоялась рабочая встреча заместителя председателя комиссии Сергея Дубовика с представителями Миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ по оценке потребностей для наблюдения за местными выборами во главе с руководителем департамента по вопросам выборов БДИПЧ ОБСЕ Александром Шлыком. Об этом сообщает Интерфакс-Украины.

"Во время общения стороны обсудили ряд аспектов, связанных с подготовкой к проведению местных выборов 25 октября 2020 года. Прежде всего речь шла о проблемах в разрезе проведения выборов по новому избирательному законодательству (Избирательным кодексом Украины). В частности, об организации работы территориальных и участковых избирательных комиссий в условиях новой системы, а также изменение процедур - по подсчета голосов избирателей, составление протоколов о подсчете голосов избирателей, итоги голосования, результаты выборов ", - сообщает пресс-служба ЦИК.

Отдельно речь шла о вызовы, связанные с проведением местных выборов в условиях изменения административно-территориального устройства. При этом, как отметил Дубовик, укрупнение районов, предусмотренное этой реформой, не должно повлиять на процесс формирования состава территориальных избирательных комиссий.

Также участники встречи остановились на вопросах изменения и определения избирательного адреса избирателей по месту их фактического проживания, что стало возможным в результате принятия комиссией согласно Избирательным кодексом Украины соответствующих порядков, регламентирующих эти процедуры. Особое внимание акцентировалось на необходимости широкого информирования избирателей, прежде всего внутренне перемещенных лиц, об оказанной им возможность принять участие в голосовании в тех территориальных общинах, где они проживают.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что политические эксперты сделали прогноз проведения местных выборах в ОРДЛО.


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