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Главная Новости Политика выборы Борьба за кресло накаляется: Смешко тоже идет на выборы мэра Киева
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Борьба за кресло накаляется: Смешко тоже идет на выборы мэра Киева

Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко заявил о своих планах возглавить КГГА и навести порядок во всех сферах столичной жизни

сегодня, 19:36
Автор:

Екатерина Белоброва

Глава партии "Сила и честь" Игорь Смешко заявил, что зарегистрировал свое имя в качестве кандидата на должность мэра столицы и первый номер в списке из пяти претендентов на депутатские кресла  в Киевском горсовете. Об этом передает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-служюу партии после брифинга.

Борьба за кресло накаляется: Смешко тоже идет на выборы мэра Киева

Игорь Смешко Источник: 24 канал

Так, по словам Смешко, он идет на выборы, потому что устал смотреть на плачевное состояние Киева, который продолжает погружаться в разруху и хаос.

"Экономика, культура, наука и образование, а также здравоохранение и экология должны стать главными показателями качества местной власти в Киеве. А благоустройство и европейское качество жизни должны вернуть ему историческую славу одного из лучших городов Европы", - передают слова своего лидера в партии "Сила и честь".

Одним из главных приоритетов своей работы, в случае победы, Смешко назвал кардинальное искоренение коррупции в органах местного самоуправления и исполнительной власти на местах.

Отметим, что Игорь Смешко был кандидатом на пост президента в 2019 году, но, согласно результатам первого тура, не вошел даже в пятерку. Также его партия двигалась на парламентских выборах, но не сумела преодолеть проходной барьер для участия  в законотворческой деятельности страны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что киевляне рассматривали возможность победы Игоря Смешка на выборах мэра еще задолго до официального заявления самого политика. 


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