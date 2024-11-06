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Американские выборы: что Украина не сделала и почему это может стать преимуществом

Мельник: как избежать «политических боев» в США повлияет на нашу дипломатию

сегодня, 13:12
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Черновалова Кристина

Украина сохранила нейтралитет в политических баталиях США, избежав излишней критики или поддержки конкретных кандидатов. Такой подход, как отмечает политический эксперт Николай Мельник, пока выглядит выигрышным для страны.

Американские выборы: что Украина не сделала и почему это может стать преимуществом

Украинский нейтралитет в выборах США

По словам Мельника, любая прогнозируемая политика Трампа по Украине остается вопросом: его заявления часто противоречивы и непоследовательны. Что касается Камалы Харрис, Мельник видит в ней лишь облегченную версию Байдена, которая обещает много, но вряд ли прибегнет к серьезным изменениям.

“За Трампа предсказать, что-то невозможно, потому что он несет взаимоисключающую фигню. По Камалам нас ждет облегченная версия Байдена — сладкие разговоры при минимуме реальных дел”, — говорится в сообщении.

Мельник подчеркивает, что нынешняя поддержка Украины в США часто держится только на энтузиазме диаспоры и активистов, но такой поддержки недостаточно, чтобы влиять на массовое мнение американцев.

“Поддержка Украины будет зависеть от мнения рядового американца, за которое воюет только украинская диаспора и отдельные суппортеры при абсолютном пофигизме со стороны нашей Посольства. К сожалению, в ресторане "Рута" в Вашингтоне нельзя накормить 140 млн американских избирателей, а других действенных механизмов со стороны наших дипломатов, я пока не видел”, — отметил Мельник.

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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=8888855191153682&id=100000878673787&rdid=cCYX0FvJKQmOVv05#
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