Американские выборы: что Украина не сделала и почему это может стать преимуществом

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Черновалова Кристина
Украина сохранила нейтралитет в политических баталиях США, избежав излишней критики или поддержки конкретных кандидатов. Такой подход, как отмечает политический эксперт Николай Мельник, пока выглядит выигрышным для страны.
Украинский нейтралитет в выборах США
По словам Мельника, любая прогнозируемая политика Трампа по Украине остается вопросом: его заявления часто противоречивы и непоследовательны. Что касается Камалы Харрис, Мельник видит в ней лишь облегченную версию Байдена, которая обещает много, но вряд ли прибегнет к серьезным изменениям.
Мельник подчеркивает, что нынешняя поддержка Украины в США часто держится только на энтузиазме диаспоры и активистов, но такой поддержки недостаточно, чтобы влиять на массовое мнение американцев.
Читайте на портале "Комментарии" — Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на результаты выборов в США и поздравил Дональда Трампа с победой. Зеленский заявил, что ожидает мощной поддержки США и приближения справедливого мира в Украине.
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