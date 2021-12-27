Журналист рассказала, кто из украинских звезд мог опередить Зеленского с походом в президенты

В 2019 году вместо или же вместе с Владимиром Зеленским мог пойти в президенты любимец украинского народа Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки. Как передает издание "Комментарии", такую информацию в эфире телеканала "Украина 24" озвучила известная украинская журналистка Алеся Бацман.

Офис президента. Фото: 5 канал

По её информации, перед президентскими выборами активно обсуждался поход многих звёзд шоубизнеса в политику. В частности, больше всего публично говорили о том, что на выборы президента может выдвинуть свою кандидатуру лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который на то время уже анонсировал свой возврат в большую политику. Но в итоге тот не захотел попробовать свои силы в президентской гонке.

Алеся Бацман отмечает, что касается Святослава Вакарчука, то ему не хватило решительности. Он отказался идти в президенты, а вот у Владимира Зеленского смелости хватило, и он пошёл и, как все знают, выиграл более чем убедительно.

Что же касается Андрея Данилко то, по словам журналистки, он мог бы ещё больше, чем Владимир Зеленский, совершить "революцию" в политике, если бы пошёл в президенты. С Данилко на эту тему разговаривали многие очень известные политики, которые просто уговаривали того сделать такой шаг, но тот ответил очень лаконично всем, что он хотел бы сохранить себя. Поэтому несмотря на уговоры многих известных политиков, лидеров политических сил и бизнесменов, которые предлагали очень большие деньги, тот ответил отказом.

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