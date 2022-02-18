Журналист НАШего раскрыл работу госканала РАДА - расследование



















Ведущий заблокированного телеканала "Наш" Артем Никифоров устроился на работу на государственный телеканал "Рада" и провел журналистское расследование. Об этом сообщает издание "Вести".

Артем Никифоров

Как передает издание, на собеседовании с ним говорили довольно откровенно.

Никифоров заявил, что: "При непосредственном общении с менеджментом телеканала "Рада" мне стало известно, что санкции против канала "Наш" были введены для того, чтобы выбить его из эфира, и зайти вместо него на зрителей Юга, востока и центра Украины. И все это для того, чтобы вместо канала "Наш" запустить государственные провластные каналы".

Никифоров заявил, что "Канал "Рада" это канал с "Черным списком" гостей". Также по его информации, в рамках информполитики "Рады" якобы практикуется полная цензура и запрет на критику власти.

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