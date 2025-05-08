Зеленский завершил разговор с Трампом: о чем договорились

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Марьян Ощановский
Президент Украины Владимир Зеленский завершил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Зеленский поговорил с Трампом. Фото из открытых источников
Глава государства также подтвердил, что Украина готова к переговорам в любом формате, но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня.
Украинский президент добавил, что Дональд Трамп подтвердил, что хочет завершения войны, готов помогать и поддерживает необходимость прекращения огня.
Главы государств согласовали дальнейшие контакты.
Ранее портал "Комментарии" сообщал , что вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что администрация Дональда Трампа считает чрезмерными российские требования на переговорах о прекращении войны в Украине. "Я бы не сказал, что россияне не заинтересованы в поиске решения. Но сейчас они просят определенный набор уступок. Мы считаем, что россияне просят слишком много", — заявил Джей Ди Вэнс. По словам Венса, Белый дом положительно оценивает готовность Украины пойти на 30-дневную остановку огня, однако соответствующая инициатива не нашла поддержки у российской стороны.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские беженцы быстро теряют желание возвращаться в Украину даже после окончания войны. Тревожные тенденции фиксирует новый опрос, проведенный в Польше, сообщает NV. Результаты опроса свидетельствуют, что только треть находящихся в Польше украинок готовы вернуться на родину. Еще год назад планы на возвращение в Украину были у каждой второй беженки. Среди причин украинки называют туманные послевоенные перспективы Украины и лучшие возможности для дальнейшей жизни в странах Европы.
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