Зеленский завершил разговор с Трампом: о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский завершил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский поговорил с Трампом. Фото из открытых источников

"У него был хороший разговор с президентом Трампом. Поздравили наши народы с днем победы в Европе — победы над нацизмом. Приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве — по-настоящему исторического документа, который открывает много новых возможностей для сотрудничества. Обсудили необходимость дальнейших усилий ради мира, в частности. ситуацией на поле боя, и я коротко его проинформировал. Также сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня. Мы ожидаем от России согласия с этим предложением”, — сообщил Владимир Зеленский.

Глава государства также подтвердил, что Украина готова к переговорам в любом формате, но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня.

Украинский президент добавил, что Дональд Трамп подтвердил, что хочет завершения войны, готов помогать и поддерживает необходимость прекращения огня.

Главы государств согласовали дальнейшие контакты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что администрация Дональда Трампа считает чрезмерными российские требования на переговорах о прекращении войны в Украине. "Я бы не сказал, что россияне не заинтересованы в поиске решения. Но сейчас они просят определенный набор уступок. Мы считаем, что россияне просят слишком много", — заявил Джей Ди Вэнс. По словам Венса, Белый дом положительно оценивает готовность Украины пойти на 30-дневную остановку огня, однако соответствующая инициатива не нашла поддержки у российской стороны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские беженцы быстро теряют желание возвращаться в Украину даже после окончания войны. Тревожные тенденции фиксирует новый опрос, проведенный в Польше, сообщает NV. Результаты опроса свидетельствуют, что только треть находящихся в Польше украинок готовы вернуться на родину. Еще год назад планы на возвращение в Украину были у каждой второй беженки. Среди причин украинки называют туманные послевоенные перспективы Украины и лучшие возможности для дальнейшей жизни в странах Европы.