Зеленский только на 3 месте: у кого самые большие шансы стать новым президентом Украины

Социологические опросы, проведенные в ноябре прошлого года – в частности, от компании СОЦИС и центра "Социальный мониторинг" – демонстрируют высокий уровень доверия украинцев именно к военным. Лидер рейтинга доверия Валерий Залужный сейчас работает послом в Великобритании, однако в глазах большинства граждан его фигура связана с успешным отпором российской агрессии. Второе место занимает начальник ГУР Кирилл Буданов, подчиненные которого практически ежедневно создают громкие информационные поводы, нанося удары в вражеских тылах. Президент Владимир Зеленский – стабильно на третьем месте, и показатели доверия граждан к нему отрицательные. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический аналитик Евгений Магда.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Лидерство Залужного и Буданова в рейтингах доверия – не эпизод, а стойкий тренд, о котором можно говорить в течение последнего года. Исследование, проведенное КМИС в феврале 2024-го, свидетельствует о том, что еще тогда, впервые в украинской истории, лидерами доверия граждан стали две военные фигуры. Это расписание не сумела поколебать даже последующая отставка Валерия Залужного. Периодически облака сгущаются и над головой Кирилла Буданова, однако это не влияет на высокий уровень доверия к нему", – отметил эксперт.

Он обратил внимание, что в Украине Вооруженные Силы вместе с церковью традиционно находились на вершине общественного доверия, а после начала широкомасштабного вторжения доверие граждан к защитникам государства укрепилось еще больше. Персонализация доверия в фигурах известных генералов – естественный процесс, и можно с высокой степенью вероятности ожидать их похода к политическим вершинам. Тем более что и Залужный, и Буданов действуют по принципу "Делай как я".

Читайте на портале "Комментарии" — сколько на самом деле украинцев доверяют Зеленскому: как в КМИС не заметили падения рейтинга.