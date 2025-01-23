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Зеленский так и не сдержал свое обещание, декабрь давно прошел: о чем идет речь

Алексей Гончаренко напомнил о Плане стойкости и обещании президента

сегодня, 11:22
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Кравцев Сергей

Когда Владимир Зеленский представил "план стойкости", то президент заявил, что в конце декабря будет представлен документ со всеми приложениями и так далее. Вот только на календаре уже 23 января, а деталей плана как не было, так и нет. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм пишет нардеп Алексей Гончаренко.

Зеленский так и не сдержал свое обещание, декабрь давно прошел: о чем идет речь

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Как я понимаю, весь план стойкости был связан с тем, чтобы сказать, что путин – долбо@б. Ничего против не имею. Соглашаюсь. Но как так получается, что долбо@б – путин, а города теряем мы? Президент Украины просто не может позволить себе что-либо обещать и потом этого не выполнять. Так государство не может работать", – возмутился нардеп.

Алексей Гончаренко добавляет, если пообещал этот план Зеленский, то логично было бы его показать, как и показать эти приложения. 

"Пусть там будет написана полная ахинея, но вы должны это сделать. Хоть формально", – возмутился нардеп.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План внутренней устойчивости Украины. Документ состоит из 10 пунктов и касается безопасности, энергетики, финансов, оружия украинского производства и сотрудничества с партнерами. В своем выступлении президент дал понять, что 2025 год должен стать решающим в войне. Также он намекнул, что не стоит ожидать чуда и полагаться на Трампа в вопросе окончания войны. Остановился глава государства и на теме выборов. Заметил, что выборы в Украине пройдут только после окончания войны. О чем говорят заявления президента? Почему сейчас появился этот План внутренней устойчивости? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/45201
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