Зеленский так и не сдержал свое обещание, декабрь давно прошел: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Когда Владимир Зеленский представил "план стойкости", то президент заявил, что в конце декабря будет представлен документ со всеми приложениями и так далее. Вот только на календаре уже 23 января, а деталей плана как не было, так и нет. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм пишет нардеп Алексей Гончаренко.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Алексей Гончаренко добавляет, если пообещал этот план Зеленский, то логично было бы его показать, как и показать эти приложения.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План внутренней устойчивости Украины. Документ состоит из 10 пунктов и касается безопасности, энергетики, финансов, оружия украинского производства и сотрудничества с партнерами. В своем выступлении президент дал понять, что 2025 год должен стать решающим в войне. Также он намекнул, что не стоит ожидать чуда и полагаться на Трампа в вопросе окончания войны. Остановился глава государства и на теме выборов. Заметил, что выборы в Украине пройдут только после окончания войны. О чем говорят заявления президента? Почему сейчас появился этот План внутренней устойчивости? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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