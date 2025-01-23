Зеленский так и не сдержал свое обещание, декабрь давно прошел: о чем идет речь

Когда Владимир Зеленский представил "план стойкости", то президент заявил, что в конце декабря будет представлен документ со всеми приложениями и так далее. Вот только на календаре уже 23 января, а деталей плана как не было, так и нет. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм пишет нардеп Алексей Гончаренко.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Как я понимаю, весь план стойкости был связан с тем, чтобы сказать, что путин – долбо@б. Ничего против не имею. Соглашаюсь. Но как так получается, что долбо@б – путин, а города теряем мы? Президент Украины просто не может позволить себе что-либо обещать и потом этого не выполнять. Так государство не может работать", – возмутился нардеп.

Алексей Гончаренко добавляет, если пообещал этот план Зеленский, то логично было бы его показать, как и показать эти приложения.

"Пусть там будет написана полная ахинея, но вы должны это сделать. Хоть формально", – возмутился нардеп.

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