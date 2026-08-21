Зеленский сознательно рушит имидж Украины: активист разгромил Банковую неудобным вопросом

Обнародованные аудиозаписи, на которых фигуранты коррупционных дел обсуждают страх перед НАБУ и САП, привлекли внимание к вопросу независимости антикоррупционной системы. Волонтер и общественный активист Сергей Стерненко подчеркнул, что проблема гораздо шире и касается всей правоохранительной системы Украины.

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По его мнению, общество уже доказало, насколько важны независимые антикоррупционные органы. В то же время остается непонятным, почему аналогичные принципы не применяются к другим структурам, обеспечивающим законность и правопорядок.

"Для меня это также и вопрос: а почему независимыми не могут быть другие органы правопорядка? Почему нет прозрачных конкурсов в ДБР и Нацпол? Почему до сих пор существует политическое влияние на эти структуры?" – подчеркнул Стерненко.

Активист уверен, что без независимых институций Украина не сможет сформировать эффективную государственную систему. Он считает, что борьба с коррупцией должна состоять не только в разоблачении и наказании отдельных чиновников, но и изменении правил, позволяющих коррупционным схемам возникать.

"Чтобы Украина была сильной, нам нужно верховенство права. А его не бывает без независимых институций. Мы будем бегать по кругу еще долго, если все оставлять, как есть", — заявил Стерненко.

Он также выступил за расширение полномочий НАБУ и САП. По его мнению, антикоррупционные органы должны иметь возможность не только расследовать преступления, но и выявлять слабые места в работе государственных учреждений и предлагать механизмы для их устранения.

Как пример, Стерненко привел опыт Сингапура, где антикоррупционные структуры могут предоставлять государственным органам рекомендации для уменьшения рисков возникновения коррупции.

"Борьба против коррупции — это не только о том, чтобы поймать взяточника. Это и об устранении системных уязвимостей, способствующих появлению схем", — отметил активист.

Портал "Комментарии" уже писал , что Президент Владимир Зеленский до сих пор публично не прокомментировал спецоперацию НАБУ и САП "Форест Гамп", в рамках которой фигурирует бывшая заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая. На отсутствие реакции главы государства обратил внимание глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.