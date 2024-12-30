Президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря подписал указы об увольнении глав Киевской и Полтавской областных государственных администраций, говорится на сайте Офиса президента.

Зеленский уволил глав ОГА. Фото из открытых источников

Указом №887/2024 Зеленский приказал уволить Руслана Кравченко с должности главы Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Указом №888/2024 президент уволил Филиппа Пронина с должности главы Полтавской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Как известно, 28 декабря Кабинет Министров Украины согласовал увольнение руководителей Киевской и Полтавской областных военных администраций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины пытаются помешать российским войскам организовать наступление на Запорожье. Именно поэтому, считает издание Forbes, 27 декабря ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по группе российских офицеров, собравшуюся на полевое совещание вдоль дороги возле города Токмак в Запорожской области. По информации издания, 15 декабря украинское разведывательное управление и командование специальных операций также могли отправить диверсантов, чтобы взорвать важную железную дорогу через Токмак.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что военный паблик Deep State опроверг информацию о захвате российской армией города Курахово на юге Донецкой области. "Информация о "вероятном захвате Курахового" не соответствует действительности. Бои продолжаются на западных и южных окрестностях города, хотя тенденции неутешительны", — говорится в сообщении Deep State. Кроме того, по информации паблика, противник продвинулся в городской застройке Торецка.