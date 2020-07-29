kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.07.2020

BTC/USD

11051.59

ETH/USD

322.40

LTC/USD

55.60

НБУ 29.07.2020

USD/UAH

27.85

EUR/UAH

32.65

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Зеленский провел перестановки в Антимонопольном комитете
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский провел перестановки в Антимонопольном комитете

Нина Сидоренко больше не работает заместителем главы АМКУ

сегодня, 14:21
Автор:

Владимир Лавский
Зеленский провел перестановки в Антимонопольном комитете

Президент Владимир Зеленский уволил Нину Сидоренко с должности заместителя главы Антимонопольного комитета Украины — государственного уполномоченного. Об этом сообщили в Офисе президента.

Новым заместителем назначена Наталию Буроменская, которая ранее занимала должность государственного уполномоченного АМКУ.

Соответствующие указы глава государства подписал 29 июля.

Сидоренко была назначена на должность госуполномоченного — замглавы АМКУ летом 2015 года и сохранила свой пост после перезапуска ведомства осенью 2019 года.

Буроменская была назначена на должность госуполномоченного АМКУ указом Зеленского от 31 июля 2019 года.

Как ранее сообщали "Комментарии", Владимир Зеленский анонсировал строительство мультибольниц в Украине. 




Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!