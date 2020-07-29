Зеленский провел перестановки в Антимонопольном комитете

Президент Владимир Зеленский уволил Нину Сидоренко с должности заместителя главы Антимонопольного комитета Украины — государственного уполномоченного. Об этом сообщили в Офисе президента.

Новым заместителем назначена Наталию Буроменская, которая ранее занимала должность государственного уполномоченного АМКУ.

Соответствующие указы глава государства подписал 29 июля.

Сидоренко была назначена на должность госуполномоченного — замглавы АМКУ летом 2015 года и сохранила свой пост после перезапуска ведомства осенью 2019 года.



Буроменская была назначена на должность госуполномоченного АМКУ указом Зеленского от 31 июля 2019 года.

Как ранее сообщали "Комментарии", Владимир Зеленский анонсировал строительство мультибольниц в Украине.







