Зеленский попросил партнеров увеличить военное присутствие в Украине

Выступая на заседании Европейского совета, Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров поддержать инициативу Франции по размещению европейского военного контингента в Украине. Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента.

Зеленский призвал союзников увеличить присутствие в Украине. Фото: 24 Канал

Зеленский обратился к лидерам ЕС с просьбой присоединиться к плану президента Франции Эммануэля Макрона и усилить военное присутствие на территории Украины.

"Мы поддерживаем идею Франции о размещении военного контингента в Украине и призываем наших партнеров присоединиться к этому шагу, что поможет приблизить конец войны", — отметил украинский лидер.

В рамках своего визита в Брюссель Зеленский встретился с Макроном, где обсуждалось, в частности, предложение о присутствии французских военных в Украине. Президент Украины отметил, что некоторые европейские лидеры уже выразили поддержку этому плану, хотя этот процесс остается сложным.

Зеленский также заявил, что поскольку Украина нуждается в гарантах безопасности для вступления в НАТО, предложение Макрона о размещении войск других стран на украинской территории заслуживает внимания.

Еще 9 декабря Зеленский говорил о возможности рассмотрения этой инициативы, поскольку Украине необходимы альтернативные гарантии безопасности перед тем, как она получит приглашение на вступление в НАТО.

Французский президент Эммануэль Макрон в конце февраля 2024 заявил, что европейские государства могут направить свои войска в Украину, однако признал, что консенсуса по этому вопросу еще нет, поскольку союзники сосредоточены на более быстрой поставке боеприпасов. Его слова вызвали ряд возражений от других стран, которые высказались против отправки своих солдат в Украину.

Ранее портал "Комментарии" писал, что глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил в понедельник, что его страна, вероятно, будет играть определенную роль в обеспечении будущего соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной, но пока слишком рано говорить о том, как могут выглядеть миротворческие силы.