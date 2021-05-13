Зеленский подписал закон, обязывающий НКРЭКУ прекратить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси: эксперты о последствиях

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение запрета на импорт электрической энергии из России и Беларуси.

Электроэнергия (фото из открытых источников)

Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" это решение и его последствия (к примеру, подорожание или дефицит электроэнергии).

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук поясняет, что это решение президента не влияет на тарифы для населения. Так как импорт электроэнергии никогда не влиял на увеличение тарифов для промышленности.

"Напротив, импортеры получали ее дешевле. Плюс также объемы импорта никогда не превышали 2% от всего объема потребления электроэнергии", — отмечает эксперт.

По словам Юрия Корольчука, теперь для прекращения импорта соответствующие решения должна принять Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая может их и не принять.

"В условиях нестабильности работы ТЭС компании ДТЭК и "Центрэнерго" в прошлом сезоне и ожидаемых проблем в следующем сезоне, импорт электроэнергии будет играть важную роль для балансировки рынка, — отмечает Юрий Корольчук. — Относительно мифа, будто запрет импорта из Беларуси и России позволит нам объединиться с энергосистемой ЕС. Это два невзаимосвязанных фактора. Тут нужно понимать, что импорт прекратится, как только Украина отсоединится от системы России и Беларуси. А пока технические условия для отсоединения не подготовлены".

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич подчеркивает, что подписанный президентом закон отражает противоречия между крупными потребителями (промышленными) и производителям электроэнергии. То есть, схлестнулись интересы ахметовской ДТЭК и крупных потребителей — прежде всего компаний Коломойского и Пинчука.

"Ситуация непростая. Это рыночная экономика, а в ней часто бывает, когда кто-то выигрывает, но при этом кто-то проигрывает. В данном случае речь идет о том, что крупным потребителям выгодна низкая цена. А импорт им, как правило, такую цену обеспечивает. Но при этом он влияет на общую цену на бирже — и сбивает ее. Что бьет по интересам производителей, прежде всего, тепловой генерации, поскольку у нее достаточно высокая себестоимость", — поясняет Дмитрий Марунич.

Он допускает, что НКРЭКУ аннулирует аукционы и запретит импорт электроэнергии из Беларуси и РФ. Но лишь до конца текущего года.

"Поскольку зимой вновь может возникнуть ситуация, которая имела место в феврале-2021. Тогда в объединенной энергосистеме Украины наблюдался существенный дефицит электроэнергии — по ряду причин. И если бы не импорт электроэнергии из Беларуси и РФ, который могут запретить в соответствии с новым законом, в Украине были бы уже, как минимум, веерные отключения, — отмечает Дмитрий Марунич. — С моей точки зрения, НКРЭКУ должна крайне аккуратно применять положения данного закона. И стать реальным арбитром в энергосекторе (что и подразумевается законом о НКРЭКУ как регуляторе). Следует учитывать интересы государства (как того, кто определяет правила игры на энергорынке в целом), потребителей, а также производителе электроэнергии".

Напомним, с апреля 2021 года украинцы вполне могут продолжать платить ту же цену за электроэнергию, что и сегодня. Такое мнение высказал председатель Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк.

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