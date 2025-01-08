Зеленский отрекламировал дроны Порошенко: в Евросолидарности приятно удивлены

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко утверждает, что нашла в сообщении президента Украины Владимира Зеленского в соцсетях дроны, которыми снабжает армию лидер "ЕС" Петр Порошенко. Нардеп отметила, что президента наверняка не предупредили о том, что среди фото в его публикации есть "дроны Порошенко". И теперь соратникам пятого президента по партии приятно.

Из 10 дронов, фото которых в посте, посвященном беспилотникам в армии, поместил Зеленский, обнаружились два БПЛА из поставок Порошенко. Фото: из открытых источников

"Приятно впечатлены рекламой, которую Зеленский сегодня сделал нашей команде, в частности, Петру Порошенко, передающему в ВСУ десятки тысяч дронов. На фото в посте Зеленского – как раз такая помощь! Правда, Зеленский забыл это упомянуть", — написала Геращенко.

Она уточнила, что речь идет о подразделении Александра Погребисского, работающего с fpv-дронами, переданными Порошенко. На фото попали также БПЛА "Посейдоны"и 22-я бригада ВСУ которая с ними работает.

"Зеленский прорекламировал нашу помощь и фактически признал, что именно волонтеры и благотворители обеспечивают ВСУ, хотя это должно делать государство. И, значит, Порошенко не забирает свои дроны домой после передачи подразделениям?", — добавила нардеп.

Геращенко ошиблась датой: пост Зеленского, в котором она нашла "дроны Порошенко", опубликован не "сегодня", а 4 января. Для него президентская пресс-служба использовала подборку фото из разных бригад ВСУ. Всего в подборке 10 фото. Глава государства отмечал, что дроны стали одними из важнейших инструментов в борьбе с оккупантами, изменили войну, сохраняют жизни украинцев и компенсируют ВСУ дефицит другого оружия, в частности артиллерии. Благодаря этому Украина может защищаться и уничтожать оккупантов.

"Я благодарю каждого и каждого, кто работает, чтобы преимущество в дронах было именно за Украиной. Благодарю всех, кто производит и снабжает, кто учит и кто ищет новые технические решения и развивает нашу армию", — написал Зеленский.



Как ранее сообщали "Комментарии", украинские дальнобойные дроны способны атаковать цели в 900 км от границ Украины. При этом в войсках ситуация не столь радужная: беспилотников не хватает. Дефицит испытывала даже 155-я ОМБр, которую создавали как проект с высоким политическим приоритетом, но это не спасло ее от скандалов и нехватки БПЛА.