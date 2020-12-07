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Зеленский одобрил поддержку бизнеса на карантине

Одобренные документы предусматривают предоставление помощи в размере 8 тысяч гривен наемным работникам, потерявшим часть зарплаты вследствие карантина, и физическим лицам-предпринимателям, которые из-за ограничений потеряли часть дохода.

сегодня, 22:34
Автор:

Ольга Чародий

Во время жесткого карантина правительство выработает ряд мер, которые помогут бизнесу пережить пандемию. Так, сегодня, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты о поддержке бизнеса.

Зеленский одобрил поддержку бизнеса на карантине

ФОТО: Из открытых источников

Как сообщает Офис президента Украины, для того чтобы  малый и средний  бизнес смог выжить в стране и не уволит сотрудников и не обанкротится,  правительство решило предоставить помощь в размере 8 тысяч гривен работникам, которые работали по найму. А также бизнесменам, которые из-за ограничений потеряли часть дохода.

Также  есть ограничения, кто не сможет получить  финансовую помощь. Так, те предприниматели, кто зарегистрировал свое  дело не менее чем за три месяца до вступления в силу данного закона, который подписал сегодня Зеленский. А также те, которые в этом году уплатили ЕСВ за себя менее чем за три месяца, а также те, чей вид деятельности не подпадает под карантин.

Напомним, "Комментарии" писали, что Украина в  рамках сотрудничества с UNICEF Ukraine решила приобрести  более 1 млн ПЦР-тестов для диагностики у населения коронавирусной инфекции. В связи с ожидаемых  всплеском  коронавирусной  инфекции в Украине после  новогодних и рождественских праздников, Минздрав решил подготовиться.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakoni-shodo-pidtrimki-gromadyan-i-biznes-65457
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