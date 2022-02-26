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Зеленский не воспринимает ультиматумы, только полноценные переговоры – ОП

По словам Подоляка, переговоры должны основываться на здравом уме и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины.

сегодня, 17:42
Автор:

Ольга Чародий
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Президент Владимир Зеленский выступает за полноценные переговоры с Кремлем, но не ультиматумы. Об этом сообщает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина". "Остановиться, опровергает сама реальность, которую видел весь мир в ночь на пятницу. И сегодня утром. Бои были жестокими, при максимальной интенсивности", — сказал Подоляк.

Зеленский не воспринимает ультиматумы, только полноценные переговоры – ОП

Подоляк - фото из открытых источников


Именно потому что президент Зеленский категорически не воспринимает любые неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры".


Он отметил, что любая война неизбежно завершается переговорами. По его словам, Украина услышала переговорную позицию, очерченную в Москве.


"Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы вроде бы отказались от переговоров, это просто часть их тактики. Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала", — считает Подоляк.


По его словам, переговоры должны основываться на здравом уме и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины.


Напомним, из тех признаний, которые делают попавшие в плен российские военнослужащие – большинство из них выполняли лишь краткосрочные задачи. При этом они очень плохо ориентируются по местности в Украине. Учитывая это советник министра внутренних дел Антон Геращенко просит украинцев помочь ВСУ и правоохранительным органам совместными усилиями дезориентировать вражеские силы. Как передает издание "Комментарии", о четком алгоритме действий Геращенко сообщил у себя в Facebook."Чтобы озадачить и дезориентировать врага, незаконно передвигающегося по дорогам Украины, призываем граждан к следующей инициативе: снимать таблички с номерами и названиями улиц, городов, сел в своих регионах!", – написал Антон Геращенко. Он добавляет, нужно сделать все возможное для скорейшего очищения Украины от российского оккупанта.


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Источник: https://interfax.com.ua/
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