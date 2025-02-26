В первом туре выборов президента Украины, будь они в ближайшее воскресенье, победил бы бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Залужный популярнее Зеленского. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Socis за февраль 2025 года, в первом туре президентских выборов Залужный получил бы 27,2% голосов, в то время как за Зеленского проголосовали бы 15,9% избирателей.

Во втором туре выборов за Залужного проголосовали бы 74,9% избирателей, а за Зеленского – 25,1%.

Опрос показал, что уровень доверия к Зеленскому составляет 39,6% украинцев (57% ему не доверяют). По этому показателю действующего президента опережают Залужный (73,7%) и глава ГУР Кирилл Буданов (51,3%).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Зеленский посетит Вашингтон в пятницу для подписания важного соглашения между Украиной и США. Речь идет о договоренностях по использованию природных ресурсов, которые могут стать определяющими для восстановления украинской экономики. Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский намерен приехать в пятницу, это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большим соглашением, – отметил Дональд Трамп.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин назвал "хорошей идеей", чтобы США и РФ сократили оборонные расходы на 50%. По словам диктатора, Россия и США могли бы договориться о сокращении вооружений на 50%. Он считает, что Китай тоже мог бы присоединиться к такому договору. Как известно, идею двукратного сокращения военных расходов США высказал Дональд Трамп. Он заявил, что хочет предложить Китаю и России вдвое сократить военные бюджеты.