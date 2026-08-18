Зеленский намеренно создает новый хаос в стране: раскрыт циничный замысел Банковой

Верховная Рада возобновила работу после перерыва, но ожидаемых представлений президента Владимира Зеленского по поводу нового министра обороны и главы МИД пока нет. В то же время, такая задержка не означает, что кадровые решения отменены или заблокированы. Политолог Игорь Рейтерович предполагает, что Банковая может специально выдерживать паузу, чтобы впоследствии быстро внести кандидатуры и провести голосование.

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"Пока этого не произошло, но на самом деле это ни о чем не свидетельствует. Если вспомнить, как раньше принимались подобные решения, представление может появиться в любой момент – очень быстро, и так же быстро оно может быть проголосовано в Верховной Раде", – пояснил эксперт.

По его словам, у большинства власти достаточно голосов для поддержки необходимых кадровых решений, поэтому длительных парламентских дискуссий может не понадобиться. Именно этим, по мнению Рейтеровича, может разъясняться нынешняя пауза.

"Среди депутатов "Слуги народа" есть мнение, что именно на такой сценарий и делается ставка Банковой: выдержать определенное время, затем быстро внести кандидатуры, не менее быстро проголосовать и таким образом закрыть вопросы. Для Офиса президента это также может быть способом снять часть напряжения вокруг протестов и дискуссии по реформам в секторе безопасности и обороны", — отметил полит.

Отдельным вопросом остается кандидатура будущего министра обороны. Ранее среди потенциальных претендентов называли Евгения Хмару, однако его военный статус может создать дополнительные юридические и организационные трудности. Для перехода на гражданский пост ему предположительно придется завершить военную службу.

В то же время, интрига сохраняется и вокруг главы МИД. Часть депутатов монобольшинства имеет оговорку в отношении Андрея Сибиги, а потому окончательный выбор президента может оказаться другим.

"Не факт, что президент внесет именно кандидатуру Сибиги. Есть и другие варианты, которые обсуждаются на Банковой. Но окончательно все станет ясно лишь тогда, когда Зеленский подаст конкретные фамилии. На сегодняшний день проблема не в голосах — поддержка для обоих назначений в парламенте есть, все зависит от решения президента", — подчеркнул Рейтерович.

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