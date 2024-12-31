Президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря уволил Романа Машовца с должности заместителя руководителя Офиса президента.

Президент уволил Машовца. Фото из открытых источников

"Уволить Машовца Романа Васильевича с должности Заместителя Руководителя Офиса президента Украины", – говорится в президентском указе №889/2024.

Как известно, Роман Машовец был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины 22 апреля 2020 года. С июля 2014 года он занимался организацией военно-технической помощи украинской армии и стоял у истоков создания Сил специальных операций ВСУ.

С 1993 по 2008 год Роман Машовец служил в ВСУ. Начинал он в морском подразделении специального назначения – боевые пловцы, после чего продолжал служить в подразделении Главного управления разведки МОУ. Машовец принимал участие в миротворческой миссии в Сьерра-Леоне, а также в составе украинского контингента в Ираке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины пытаются помешать российским войскам организовать наступление на Запорожье. Именно поэтому, считает издание Forbes, 27 декабря ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по группе российских офицеров, собравшуюся на полевое совещание вдоль дороги возле города Токмак в Запорожской области. По информации издания, 15 декабря украинское разведывательное управление и командование специальных операций также могли отправить диверсантов, чтобы взорвать важную железную дорогу через Токмак.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что военный паблик Deep State опроверг информацию о захвате российской армией города Курахово на юге Донецкой области. "Информация о "вероятном захвате Курахового" не соответствует действительности. Бои продолжаются на западных и южных окрестностях города, хотя тенденции неутешительны", — говорится в сообщении Deep State. Кроме того, по информации паблика, противник продвинулся в городской застройке Торецка.