Зеленский и Медведчук будут формировать политическую повестку дня в 2021 году — эксперт

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Станислав Молчанов
Зеленский и Медведчук будут
формировать политическую повестку дня в 2021 году. Об этом заявил
политический обозреватель Сергей Розенбаум.
Коллаж: Виктор Толочко
По его словам, накануне Нового
года КМИС опубликовал свежие партийные и президентские рейтинги, и главный
вывод, который можно из них сделать, такой: в 2021 году за политический олимп в
Украине поспорят два топ-политика национального масштаба – Владимир Зеленский и
Виктор Медведчук, а также их партии "Слуга народа" и ОПЗЖ:
"Декабрьские соцопросы
подтверждают тенденции: партия власти вместе с действующим президентом
продолжают стремительно терять рейтинг, а ОПЗЖ его стремительно набирает. КМИС
дает партии Медведчука 23,1% голосов тех избирателей, которые уже определились
со своим выбором. За полтора года после парламентских выборов у партии
Медведчука плюс 10%. "СН" — вторая с 20,9% поддержки, что в два раза меньше,
чем было на парламентских выборах в 2019 году.
Очевидно, что разочаровываясь в
действующей власти, украинцы не возвращаются к "партиям войны", правившим после
Революции достоинства. Голоса разочарованного электората переходят к ОПЗЖ.
Лидер "Оппозиционной платформы
– За жизнь" Виктор Медведчук за год укрепил личные позиции в украинском
политикуме. Издания "НВ", "Вести" и "Корреспондент" поставили его на пятое
место в списке самых влиятельных персон Украины 2020 года. Вместе с ним в топ-5
всех рейтингов только Зеленский и Ахметов.
Однако в декабрьском
президентском рейтинге КМИС Медведчук занимает четвертое место с 8,7% поддержки
и над ним из вышеперечисленных только Зеленский.
При этом не стоит забывать, что
в будущем рейтинги ОПЗЖ и Медведчука будут расти, а вот рейтинги "слуг" и
Зеленского будут падать. Уже сейчас Медведчук, по данным опроса КМИС и Фонда
им. Илька Кучерива, является политиком с самым высоким балансом положительного
рейтинга.
Признают влияние Медведчука и
на Западе. Так, в конце года крупнейшие западные СМИ выбрали двух украинских
политиков для развернутых интервью. Международное информационное агентство
Bloomberg взяло интервью у Медведчука и заявило, что популярность партии
"Оппозиционная платформа — За жизнь" является самой высокой среди оппозиционных
политсил за последние шесть лет. В свою очередь The New York Times в декабре
взяло интервью у президента Украины Зеленского.
Так почему растет рейтинг
"Оппозиционной платформы – За жизнь" и Виктора Медведчука?
Есть несколько причин. Он
презентовал мирный план, который одобрили и Россия, и ОРДЛО, и европейские
депутаты и который реально мог бы закончить вооруженный конфликт на Донбассе.
Он договорился с Россией о снижении цен на газ для Украины. Он уговорил Путина
снять санкции с ряда украинских предприятий ради возрождения отечественной
экономики. В конце концов, он добился поставок и возможности производства
вакцины от коронавируса в Украине".
"Подытоживая, можно сказать
следующее: сейчас в Украине есть два политика, которые формируют повестку дня
страны, и которые будут бороться за власть на следующих выборах. Интересно, что
именно в 2021 году сможет противопоставить реальным действиям Медведчука
нынешний глава государства кроме "видосиков" с уставшими детьми?" — отметил
Розенбаум.
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