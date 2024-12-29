Зеленский анонсировал важные кадровые решения: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал важные кадровые решения, о которых станет известно в ближайшее время.

Зеленский готовит кадровые изменения. Фото из открытых источников

"Мы готовим несколько важных кадровых решений. Указы уже скоро. Я хочу поблагодарить всех, кто помогает", — сообщил Владимир Зеленский.

В своем вечернем обращении президент также рассказал, что говорил с премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также общался с министром энергетики Германом Галущенко.

"Заслушал детали по импорту электричества из Евросоюза в Украину через Словакию — около 19% в общем объеме. Работаем с другими соседями в ЕС", — подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский сообщил, что поручил правительственным чиновникам делать вместе с Еврокомиссией и партнерами в Европе все, чтобы сохранить стабильность объединенной европейской энергосистемы и европейских энергетических правил.

"Что бы Путин не сказал Фицо, когда тот был в Кремле, но европейские правила должны быть сильнее, чем связи того или иного персонажа с Москвой", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что президент Украины Владимир Зеленский обратился к Китаю с призывом повлиять на КНДР, солдаты которой воюют против ВСУ в Курской области. "Корейский народ не должен терять своих людей в боях в Европе. И на это могут повлиять, в частности, и соседи Кореи, в частности Китай. Если Китай искренен в своих заявлениях, что война не должна расширяться, нужно соответствующее влияние на Пхеньян", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на фронтах пока без изменений — украинские воины путем сверхчеловеческих усилий останавливают врага, пока "мудрый народ" уже готовится к миру, отметил офицер ВСУ Николай Мельник. "Противник пытается прорваться на направлении Улаклы-Константинополь, чтобы взять в окружение Кураховский выступ. При том количестве дронов, в частности на оптоволокне, которое имеют россияне, дорога на Курахово — это дорога отчаянных камикадзе", — сообщил он.