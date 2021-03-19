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Замглавы НБУ Екатерину Рожкову могут обвинить в госизмене, - СМИ

В Офисе генпрокурора рассказали о расследовании в отношении Екатерины Рожковой

сегодня, 20:35
Автор:

Станислав Молчанов

Первого заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерину Рожкову и других сотрудников регулятора могут обвинить в госизмене и хищении денег в процессе национализации "ПриватБанка" в 2016 году. Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на соответствующий документ Офиса генпрокурора.

Замглавы НБУ Екатерину Рожкову могут обвинить в госизмене, - СМИ

Екатерина Рожкова. Фото из открытых источников

В документе Офиса генпрокурора, который оказался в распоряжении редакции, причиной подозрений называют передачу информации иностранному детективному агентству Kroll Inc., консалтинговой фирме AlixPartners и юридическим фирмам Hogan Lovells и Asters. По данным издания, подозрения им еще не предъявили.

Источник в правлении "ПриватБанка" рассказал Kyiv Post, что представители компании Kroll на протяжении 2017 года действительно проводили расследования в банке. Обращают внимание и на тот факт, что компанию представляли сотрудники из офиса в Москве, граждане России. По данным издания, эти люди получили неограниченный доступ к информации, личные рабочие места, а основная их функция заключалась в сборе различных данных и их перемещение в Московский офис для анализа. На вопрос могли ли сотрудники получить данные украинских чиновников, военнослужащих, предприятий оборонной промышленности источник ответил, что это возможно, так как контроля за предоставление данных со стороны банка не было. В распоряжение Kyiv Post также попали документы за подписью Рожковой, где она обязала предоставить доступу гражданам России, сотрудникам компании Kroll.

Издание также отмечает, что у Нацбанка был доступ к инсайдерской информации, благодаря которой можно было разоблачить незаконные схемы в "ПриватБанке", но ему требовалась внешняя помощь, чтобы выяснить масштабы выведения средств и подготовить успешный судебный иск.

Замглавы НБУ Екатерину Рожкову могут обвинить в госизмене, - СМИ - фото 2

Замглавы НБУ Екатерину Рожкову могут обвинить в госизмене, - СМИ - фото 3

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины направило в Офис Генерального прокурора проекты подозрений по делу о национализации "ПриватБанка". По словам представителя СМИ, глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил, что детективы ведомства по делу "ПриватБанка" подготовили проект подозрений и направили их в Офис генерального прокурора. Ответы от правоохранителей пока не получено. Вместе с тем генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла, что не будет блокировать подписание этих подозрений. Также она сообщила о принятии определенных процессуальных решений и сказала, что дело начало двигаться в верном направлении.


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Источник: https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/central-banks-rozhkova-faces-treason-embezzlement-charges-for-working-with-kroll.html?fbclid=IwAR0ZCkd5G228X3YOgGXwQnhS7DskhK1eetIYKhT2Oqgyk8q8IJDsxPJtQyY&cn-reloaded=1&cn-reloaded=1
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