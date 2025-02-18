Залужный встретился с детьми, вернувшимися из оккупации

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный посетил выставку "Дневники войны: Невысказанные голоса украинских детей" и встретился с подростками, пережившими российскую оккупацию и ужасы войны.

Залужный встретился с детьми. Фото из открытых источников

По словам дипломата, несмотря на сложные испытания, которые им пришлось пройти, дети остались человечными.

"Детство – это время мечтаний, открытий, безмятежности. Но война превратила жизнь многих украинских детей в адские испытания. Именно об этом выставка "Дневники войны: Невысказанные голоса украинских детей" Фонда Христи Храновской, которую я посетил в Chatham House. Там я встретил двух подростков, чьи истории стали частью этой экспозиции. В их глазах – опыт, которого не должно быть у детей. Кто пережил оккупацию, был под постоянными обстрелами, а кто потерял близких. Но эти дети обрели в себе взрослое мужество поделиться эмоциями, мыслями и собственными историями. В их словах глубокая боль, но также и вера в жизнь и будущее. Они пережили то, чего не должен переживать ни один ребенок, но не потеряли самого главного – своей человечности. И мы должны их слышать", – написал Валерий Залужный.

Бывший Главнокомандующий ВСУ отметил, что эта выставка – не просто экспозиция, а напоминание, что война – это не только цифры, карты и стратегии.

"Это сломанные судьбы, это дети, которые вынуждены повзрослеть слишком рано. Тысячи детей лишились своих родителей, сотни детей погибли от российских обстрелов. И об этом должен знать весь мир. О каждом преступлении, которое совершает агрессор в этой кровавой войне", — добавил он.