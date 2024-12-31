Залужный рассказал, чем должны запастись украинцы на 2025 год

Бывший Главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отметил, что 2024 год был для украинцев годом тяжелых испытаний.

Залужный подытожил 2024 год. Фото из открытых источников

"2024 год хоть и быстро прошел, но был для нас всех трудным испытанием. Год, где казалось, что горе, отчаяние и разочарование уже никогда не покинут нас", – написал Валерий Залужный.

В то же время, по его словам, уходящий год также был годом надежды.

"Именно в этом году мы должны были понять, что наша судьба только в наших собственных руках", — отметил бывший Главнокомандующий ВСУ.

Он также перечислил, что украинцы "должны взять с собой" в 2025 год.

"Все, что нам нужно в следующем году – это цель, единство, мудрость и жажда победы. Нам не должно быть стыдно, хоть и будет еще тяжело!" – отметил дипломат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2024 году украинской армии удалось остановить наступление россиян на Харьковщине и не допустить вторжения врага в Сумскую область, рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "В 2024 году нам удалось остановить наступление врага на Харьковщине и уберечь от захвата Сумщину. Враг хотел создать свою "буферную зону" на нашей земле, но мы предотвратили это и начали возвращать войну туда, откуда она и пришла, — на российскую территорию. Я хочу особо отметить все наши подразделения, всех наших воинов, выполняющих боевые задания на Курщине: ребята, спасибо вам", — подчеркнул Александр Сырский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжают двигаться и преуспели на Покровском направлении, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Враг продолжает наступательные действия в районе Новотроицкое-Нововосиловка-Новоелизаветовка-Новооленовка. Противник использует для атак мопеды, мотоциклы, легковые автомобили, БТР и БМП", — рассказал военный.