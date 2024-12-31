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Залужный рассказал, чем должны запастись украинцы на 2025 год

Залужный подытожил 2024 год

31 декабря 2024, 22:38
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Марьян Ощановский

Бывший Главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отметил, что 2024 год был для украинцев годом тяжелых испытаний.

Залужный рассказал, чем должны запастись украинцы на 2025 год

Залужный подытожил 2024 год. Фото из открытых источников

"2024 год хоть и быстро прошел, но был для нас всех трудным испытанием. Год, где казалось, что горе, отчаяние и разочарование уже никогда не покинут нас", – написал Валерий Залужный.

В то же время, по его словам, уходящий год также был годом надежды.

"Именно в этом году мы должны были понять, что наша судьба только в наших собственных руках", — отметил бывший Главнокомандующий ВСУ.

Он также перечислил, что украинцы "должны взять с собой" в 2025 год.

"Все, что нам нужно в следующем году – это цель, единство, мудрость и жажда победы. Нам не должно быть стыдно, хоть и будет еще тяжело!" – отметил дипломат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2024 году украинской армии удалось остановить наступление россиян на Харьковщине и не допустить вторжения врага в Сумскую область, рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "В 2024 году нам удалось остановить наступление врага на Харьковщине и уберечь от захвата Сумщину. Враг хотел создать свою "буферную зону" на нашей земле, но мы предотвратили это и начали возвращать войну туда, откуда она и пришла, — на российскую территорию. Я хочу особо отметить все наши подразделения, всех наших воинов, выполняющих боевые задания на Курщине: ребята, спасибо вам", — подчеркнул Александр Сырский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжают двигаться и преуспели на Покровском направлении, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Враг продолжает наступательные действия в районе Новотроицкое-Нововосиловка-Новоелизаветовка-Новооленовка. Противник использует для атак мопеды, мотоциклы, легковые автомобили, БТР и БМП", — рассказал военный.



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Источник: https://www.facebook.com/vzaluzhnyi/posts/pfbid0YrSx8s6xfkyC1L6u35rs9GRsZnxXDEcewS6EmgcVksbnRnYDyMoLyoNbBDLRmQNal
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