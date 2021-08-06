Закрытие "112 Украина", NewsOne и ZiK: Верховный суд потребовал доказательства у Нацсовета и СБУ по ТВ



















В пресс-службе Верховного суда появилась информация о продолжении рассмотрения Кассационным админсудом в составе Верховного Суда дела о применении санкций к ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ" и ООО "ТВ ВЫБОР". Сообщается, что суд потребовал от СБУ и Нацсовета дополнительные доказательства по теле- и радиовещанию.

Дело о закрытии "112 Украина", NewsOne, ZiK. Фото из открытых источников

Коллегия судей удовлетворила письменные ходатайства представителей истца о приобщении к материалам дела документов, оценку которым суд предоставит на стадии исследования доказательств.

Сообщается также о том, что судьи вынесли письменные определения, согласно которым от истца, СБУ и Нацсовета требуется предоставление дополнительных доказательств по вопросам телевидения и радиовещания.

"В этих исках от ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ" и ООО "ТВ ВЫБОР" обжалован указ президента от 2 февраля 2021 года № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", согласно которому применены санкции к истцам", — отмечено в сообщении.

Стоит отметить, что ранее для применения санкций против компании, Верховный суд уже потребовал дополнительные доказательства от Совета национальной безопасности и обороны, а также Офиса президента и СБУ.

Напомним, что в последнее время указами президента Украины были применены санкции к целому ряду юридических и физических лиц, в том числе украинских. В результате введения санкций полностью блокируется деятельность и нормальный уклад жизни лиц, в отношении которых введены санкции.

Ограничительные меры принимаются по внесудебной закрытой процедуре. Однако же о причинах введения санкций не сообщают, давая вместо этого лишь размытую ссылку на интересы национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK был подписан президентом 2 февраля текущего года. Согласно данному указу, к вышеперечисленным телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет.

К концу февраля был создан новый телеканал – "Перший Незалежний", учредителем которого стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Однако уже через час канал был отключен от эфира.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Медведчук назвал решение Апелляционного суда очередным доказательством политизированности его дела. Лидер ОПЗЖ считает избранную ему меру пресечения необоснованной.

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