Законопроекты Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ: почему они появились именно сейчас

Президент Украины внес в парламент как неотложные законопроекты, касающиеся "национального сопротивления". Речь, в частности, об увеличении численности Вооруженных Сил Украины на 11 тысяч военнослужащих (до 261 тыс.) — для обеспечения функционирования отдельного рода сил ВСУ — сил территориальной обороны, а также дальнейшего развития системы сопротивления. Оцените эти предложения. Почему они появились именно сейчас? Эксперты оценили этот шаг для издания "Комментарии"

ВСУ. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua

По словам ветерана, военного и политического эксперта директора Международного центра противодействия российской пропаганде Юрия Кочевенко, планировалось, что президент внесет свой проект закона о территориальной обороне (ТО) до нового года. Но ввиду реальной угрозы полномасштабного вторжения, накопления войск РФ на границе с Украиной и в оккупированном Крыму, его необходимость резко возросла.

"РФ лишь имитирует отвод войск, по факту он микроскопичен. И угроза остается высокой", — подчеркивает Юрий Кочевенко.

Он отмечает, что увеличение на 11000 численности ВСУ создает штатные места для сил территориальной обороны.

"Законопроект предполагает развитие территориальной обороны за счет создания новых Сил ТО. Это должно дать возможность эффективно взаимодействовать с другими родами и видами войск, работать единым организмом", — поясняет Юрий Кочевенко.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко считает, что такие законопроекты, при некоторой их доработке и дошлифовке, необходимы.

"Нам как государству, которое живет в войне и имеет такого агрессивного соседа, как Россия, важно постоянно укреплять сектор безопасности и обороны. Это жизненно необходимо, чтобы иметь боевой потенциал для защиты наших граждан, суверенности и территориальной целостности", — подчеркивает Александр Мусиенко.

Но не менее важным, по его словам, является обеспечение армии и сектора безопасности новым и модернизированным вооружением.

"Нам необходимо идти в ногу со временем, разрабатывать системы киберзащиты, думать о том, как в будущем роботизировать определенные направления, — отмечает Александр Мусиенко. — Тут много недоработок. И это, вместе с развитием территориальной обороны, вместе с укреплением собственно армии, должно идти параллельными процессами".

Напомним, военная ситуация вблизи линии разграничения на Донбассе обостряется с каждым днем. За эти сутки оккупанты 7 раз нарушали режим тишины. К счастью, вражеские обстрелы не унесли жизнь ни одного из украинских военнослужащих. Тревожные новости сообщают представители Штаба ООС.

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