Закон об усилении наказания военных, не наказывает за преступные приказы

Президент Украины подписал скандальный закон №8271, предусматривающий ужесточение наказания ответственности военных, однако в нем отсутствуют наказания за преступные приказы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook эксперта "Української фабрики думки" Юрия Гаврилечко.



Закон №8271 не предусматривает наказание за преступные приказы. Фото из открытых источников

Новый закон №8271 раскритиковала общественность. На сайте президента Украины была создана петиция, чтобы Владимир Зеленский ветировал этот закон. Петиция набрала более 30 тыс. голосов из необходимых 25. Однако таким проявлением общественного мнения пренебрегли. Президент Украины 24 января подписал соответствующий закон, который вступает в силу со следующего дня его опубликования.

Как утверждает Юрий Гаврилечко, в законе нет ответственности за преступные приказы.

"Украина – не россия?.. И... я не нашел в ЗУ ни одного намека на наказание за преступные приказы...", — пишет эксперт.

Юрий Гаврилечко приводит перечень по которому ужесточили ответственность за военные преступления:

Неподчинение (статья 402 Уголовного кодекса) – будет наказываться от трех до десяти лет лишения свободы;

Неисполнение приказа (статья 403 Уголовного кодекса) – от пяти до восьми лет лишения свободы;

Угрозы или насилие против начальника (статья 405 Уголовного кодекса) – от пяти до десяти лет лишения свободы;

Самовольное оставление воинской части (статья 407 Уголовного кодекса) – от пяти до десяти лет лишения свободы;

Дезертирство (статья 408 Уголовного кодекса) – от пяти до 12 лет лишения свободы;

Самовольное оставление поля боя (статья 429 Уголовного кодекса) – от пяти до десяти лет лишения свободы.

По закону также повысили штраф на употребление алкоголя в воинских частях. Теперь он составляет 34 тыс. грн и арест до 15 суток, ранее предполагалось взыскание на сумму в 4845 грн и арест до 10 суток. Кроме того, разрешается проверять военных на состояние алкогольного опьянения в общественных местах и на фронте.

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