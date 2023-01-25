Закон об усилении наказания военных, не наказывает за преступные приказы

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Украины подписал скандальный закон №8271, предусматривающий ужесточение наказания ответственности военных, однако в нем отсутствуют наказания за преступные приказы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook эксперта "Української фабрики думки" Юрия Гаврилечко.
Закон №8271 не предусматривает наказание за преступные приказы. Фото из открытых источников
Новый закон №8271 раскритиковала общественность. На сайте президента Украины была создана петиция, чтобы Владимир Зеленский ветировал этот закон. Петиция набрала более 30 тыс. голосов из необходимых 25. Однако таким проявлением общественного мнения пренебрегли. Президент Украины 24 января подписал соответствующий закон, который вступает в силу со следующего дня его опубликования.
Как утверждает Юрий Гаврилечко, в законе нет ответственности за преступные приказы.
Юрий Гаврилечко приводит перечень по которому ужесточили ответственность за военные преступления:
По закону также повысили штраф на употребление алкоголя в воинских частях. Теперь он составляет 34 тыс. грн и арест до 15 суток, ранее предполагалось взыскание на сумму в 4845 грн и арест до 10 суток. Кроме того, разрешается проверять военных на состояние алкогольного опьянения в общественных местах и на фронте.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об абсурдном законе в России.
Также "Комментарии" писали об аконопроекте №5655, который ждет президентское вето.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости