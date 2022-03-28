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Закон о запрете пророссийских партий в Украине: что он предсказывает

Елена Шуляк подробно рассказала о запрете пророссийских партий в Украине

сегодня, 23:31
Автор:

Лиля Воробьева
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Парламентарии, представляющие партию "Слуга народа" вместе с другими нардепами и Минюстом, завершили работу над законопроектом 7172-1 о процедуре и последствиях запрета пророссийских партий. Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Закон о запрете пророссийских партий в Украине: что он предсказывает

Олена Шуляк (фото з відкритих джерел)

Как отметила глава "Слуги народа", в документе уделено внимание следующему:

1. Ограничения для создания и деятельности политических партий, такие как:

-оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии России против Украины как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны, отрицание временной оккупации части территории Украины;

-оправдание действий и бездействия лиц, совершивших или совершающих вооруженную агрессию против Украины, представителей вооруженных формирований России, других незаконных вооруженных формирований, банд, групп наемников, созданных и/или подчиненных, и/или управляемых и/или финансируемых Россией, а также представителей оккупационной администрации, которую составляют ее государственные органы и другие структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и представителей подконтрольных РФ самопровозглашенных органов, узурпировавших выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины, в том числе путем их определения как "повстанцы", "ополченцы", "вежливые люди".

2. Определение в условиях военного состояния подсудности дела о запрете политической партии как суда первой инстанции подсудимы апелляционному административному суду в апелляционном округе, включающем город Львов.

3. Судом апелляционной инстанции по делу о запрете партии является Верховный суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Судебное решение Верховного суда по таким делам окончательно и кассационному обжалованию не подлежит.

4. Определен максимальный срок рассмотрения административных дел о запрете партии в суде первой инстанции после открытия производства по делу в 1 месяц.

5. Суд апелляционной инстанции должен рассмотреть дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.

6. В случае запрета судом партии имущество, денежные средства и другие активы партии и ее структурных образований переходят в собственность государства, о чем указывается в решении суда.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что нардепы готовят закон о запрете символики военных формирований агрессора.


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Источник: https://t.me/Shpylka_Shuliak/674
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