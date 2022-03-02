Ющенко эмоционально обратился к Путину и россиянам

Как передает издание "Комментарии", третий президент Украины Виктор Ющенко со своей страницы в соцсети Facebook эмоционально обратился к президенту РФ Путину и гражданам России.

Виктор Ющенко. Фото: УНИАН

Виктор Ющенко отметил, что, в первую очередь, он адресует свое послание человеку, который никогда не обладал настоящим мужским мужеством и достоинством.

При этом президент отметил, что у него нет надежды, что к его словам прислушается Путин, но есть еще 140 миллионов россиян, которые веруют в Бога, которые тоже есть православными.

Виктор Ющенко отметил, седьмой день Украина противостоит московской хунте, русскому фашистскому режиму, тому самому "русскому миру", о котором все вокруг говорят.

По словам Ющенко, ни о каких "освободителях" в российской военной форме и речи быть не может. В форме российской армии на священную украинскую землю пришла чума и палачи. Ни одного российского солдата в Украину никто не звал. Единственная, кто готов принять российских палачей – это сырая украинская земля.

Ющенко подчеркнул, россияне должны понять, что будущее украинцев не может быть общим с Россией. К тому же, российских оккупантов ждет человеческий и Божий суд.

Третий президент отметил, последние 70 лет россияне задавались вопросом: "Хотят ли русские войны?". Теперь ответ на этот вопрос всем очевидный. Ющенко отметил, что он хотел бы обратиться к обычным россиянам, призвав их думать и только потом говорить. Украинцы ждут, что совесть россиян наконец-то проснется.

"Адресату желаю покончить со своим маниакальным безумием способом, который ему самый доступный! Иди на х*й!", – написал Виктор Ющенко.

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