logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Ющенко эмоционально обратился к Путину и россиянам
commentss НОВОСТИ Все новости

Ющенко эмоционально обратился к Путину и россиянам

Третий президент Украины Виктор Ющенко обратился к России и россиянам - тем, "кто развязал российскую войну против Украины и к оркам, которые ее ведут"

сегодня, 10:45
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как передает издание "Комментарии", третий президент Украины Виктор Ющенко со своей страницы в соцсети Facebook эмоционально обратился к президенту РФ Путину и гражданам России.

Ющенко эмоционально обратился к Путину и россиянам

Виктор Ющенко. Фото: УНИАН

Виктор Ющенко отметил, что, в первую очередь, он адресует свое послание человеку, который никогда не обладал настоящим мужским мужеством и достоинством. 

При этом президент отметил, что у него нет надежды, что к его словам прислушается Путин, но есть еще 140 миллионов россиян, которые веруют в Бога, которые тоже есть православными. 

Виктор Ющенко отметил, седьмой день Украина противостоит московской хунте, русскому фашистскому режиму, тому самому "русскому миру", о котором все вокруг говорят. 

По словам Ющенко, ни о каких "освободителях" в российской военной форме и речи быть не может. В форме российской армии на священную украинскую землю пришла чума и палачи. Ни одного российского солдата в Украину никто не звал. Единственная, кто готов принять российских палачей – это сырая украинская земля.  

Ющенко подчеркнул, россияне должны понять, что будущее украинцев не может быть общим с Россией. К тому же, российских оккупантов ждет человеческий и Божий суд. 

Третий президент отметил, последние 70 лет россияне задавались вопросом: "Хотят ли русские войны?". Теперь ответ на этот вопрос всем очевидный. Ющенко отметил, что он хотел бы обратиться к обычным россиянам, призвав их думать и только потом говорить. Украинцы ждут, что совесть россиян наконец-то проснется. 

"Адресату желаю покончить со своим маниакальным безумием способом, который ему самый доступный! Иди на х*й!", – написал Виктор Ющенко.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден назвал главный просчет президента РФ Путина в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/president.ukraine/posts/513907466759815
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!