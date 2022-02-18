Юрий Бутусов в прямом эфире назвал Шуфрича клоуном: тот покинул студию

В прямом эфире политической программы "Свобода слова" на телеканале "Украина" произошла перепалка между народным депутатом Украины Нестором Шуфричем и журналистом Юрием Бутусовым. Обсуждая эвакуацию жителей из прифронтовых регионов Донбасса, Шуфрич активно призывал это делать. Журналист Юрий Бутусов довольно эмоционально отреагировал на его заявление и обозвал клоуном, после таких слов Нестор Шуфрич покинул студию, сообщают "Комментарии".

Юрий Бутусов (фото из открытых источников)

Реагируя на заявление Шуфрича, что нужно думать о спасении человеческих жизней. Журналист назвал политика клоуном и вспомнил бегство его однопартийцев в Европу.

"У нас есть два русских клоуна в студии, которые будут здесь изображать балаган и продвигать русские нарративы. Савик, я два слова скажу. Я хочу сказать, чтобы напомнить одну вещь. Вот смотрите, вот этот русский клоун... Да, вот такой русский клоун. Его партия, все депутаты его фракции сбежали из Украины, депутат ОПЗЖ Олег Волошин сбежал в Россию. И единственный, кто остался и убегает сейчас из студии — это Шуфрич. Так вот, я хочу вам сказать, они палец о палец не ударили, чтобы эвакуировать хоть одного человека из Донбасса. Они сами свои за***цы вынесли из Украины и вся фракция ОПЗЖ сейчас сидит в Европе на своих виллах. Это так они относятся к нашей стране",- заявил журналист.

В ходе таких слов Нестор Шуфрич заявил, что не собирается об этом дискутировать.

"Я с такими клоуном не дискутирую. До свидания",- сказал политик и ушел.

Но потом он все-таки вернулся с бумагами.

"Поговорим сейчас. Почему я пошел? За бумагами. Вот я сейчас кое-кому припомню",- заявил он.





Напомним, что "Комментарии" информировали об эвакуации детей из Донбасса в РФ .

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