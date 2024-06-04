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Языковой омбудсмен сделал замечания работникам ТЦК: какая причина

Тарас Кремень напомнил рабочим ТЦК об обязательном использовании украинского языка.

сегодня, 14:07
Автор:
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Slava Kot
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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сделал замечание, что работники ТЦК и СП должны использовать украинский язык при исполнении служебных обязанностей. По его словам, это залог единства и укрепления Украины.

Языковой омбудсмен сделал замечания работникам ТЦК: какая причина

Кремень напомнил о необходимости использовать государственный язык для работников ТЦК и СП

Языковой омбудсмен Тарас Кремень отметил, что работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки являются органами военного управления, состоящими из военнослужащих, государственных служащих и ВСУ.

Как следствие, омбудсмен указывает, что в соответствии со статьями 9 и 15 закона о государственном языке рабочие ТЦК и СП должны владеть украинским языком и использовать его во время выполнения службы. Также государственный язык применяется для документации, создания нормативных актов, обучения, воспитательных мероприятий и другой деятельности, в том числе и уставного общения.

"Соблюдение требований языкового закона об обязательном использовании государственного языка в сфере военного управления и деятельности Вооруженных Сил Украины является залогом единства и укрепления обороноспособности нашего государства", — отметил Тарас Кремень.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Львовском областном ТЦК объяснили ситуацию с видео, на котором сотрудники территориального центра комплектования сбили велосипедиста.

Также "Комментарии" писали о том, что в ТЦК объяснили, нужно ли женщинам становиться на военный учет и обновлять свои данные. Кроме того, в ТЦК отметили возможность штрафа, если женщины некоторых специальностей не обновят свои учетные данные онлайн с помощью приложения "Резерв+" или физического присутствия в военкомате.



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Источник: https://www.facebook.com/govuamova/
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сегодня, 13:45

Тобто мовний здирник визнає, що на усіх відео, де військові комісари займаються примусом терпіл - справжні? Тобто пропаганда Геббельса, яка переконує що ці відео іпсо - бреше! Влада і терпіння терпіл розбещує, а абсолютна влада Чужих і абсолютне терпіння терпіл - розбещує абсолютно!


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