"Выступал на каналах Медведчука": СМИ сообщили о возвращении админа "Джокера" в Украину

29-летний представитель "Слуги народа" Роман Кравец, которого журналисты-расследователи идентифицировали как администратора скандального Telegram-канала "Джокер", вернулся в Украину из Нидерландов, пишет издание "Деловая столица".

Админ "Джокера" Роман Кравец вернулся в Украину. Фото из открытых источников

Медиа ранее сообщали, что Кравец живет в роскошной квартире в одном из самых престижных жилых комплексов Киева, передвигается на автомобиле с охраной и регулярно выезжает за границу даже во время войны.

"Как ему удалось заработать такое потрясающее состояние он, конечно, не объяснил. При этом украинцев Роман Кравец во время полномасштабного вторжения называет "лохами", — писала пресса.

Как сообщают источники журналистов-расследователей, Кравец вернулся в Украину и продолжает заниматься своей деятельностью после долгого затишья из-за громкого сюжета "Общественного".

Журналисты также проанализировали всю деятельность Кравца и обнаружили, что свою карьеру "Джокер" начал строить на пророссийских площадках, где продвигал нарративы, выгодные Москве.

"На тот момент еще не было известно, что канал администрирует Роман Кравец, но Telegram-канал "Джокер" активно продвигали пророссийские пропагандисты с сайта "Страна.ua". Именно пророссийскому сайту "Страна" Джокер начал посылать свои первые розыгрыши, а те публиковали их с отметкой "эксклюзив", даже не сомневаясь в их правдивости", — пишут журналисты.

А уже с ноября 2019 года, сообщает издание, Роман Кравец подключил "тяжелую артиллерию" — заручился поддержкой пророссийского блогера Анатолия Шария, который "радостно занялся продвижением канала".

"И хотя Кравец отрицал сотрудничество с Шарием, тот регулярно распространял его посты на свою "ватную" миллионную аудиторию, что было на руку Кравцу, ведь вся эта аудитория любителей "русского мира" подписывалась на "Джокера", — пишет издание.

По словам журналистов, настоящей звездой Роман Кравец был на медиаресурсах экс-нардепа от запрещенной ОПЗЖ, кума президента РФ Владимира Путина — Виктора Медведчука, где он лично участвовал.

"На канале кума Путина за три дня до Нормандской встречи неизвестный заявляет, что имеет доступ к частной переписке Офиса президента. Также он без всяких доказательств публикует в прямом эфире переписку с власть имущими, которые тут же комментируют (а значит и легитимизируют) их однопартийцы. Вы представляете, какое пространство для злоупотреблений открывает подобный прецедент? И в чьих руках этот инструмент?", – объясняют журналисты.

Кроме этого, по данным медиа, во время полномасштабного вторжения Кравец почти два месяца находился в Херсоне, в то время оккупированном российскими войсками.

Журналисты подчеркивают, что "это вызывает серьезные вопросы, касающиеся его деятельности в этот период". По словам источников журналистов, есть вероятность того, что Кравец был завербован российскими спецслужбами.