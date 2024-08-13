"Выступал на каналах Медведчука": СМИ сообщили о возвращении админа "Джокера" в Украину

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Марьян Ощановский
29-летний представитель "Слуги народа" Роман Кравец, которого журналисты-расследователи идентифицировали как администратора скандального Telegram-канала "Джокер", вернулся в Украину из Нидерландов, пишет издание "Деловая столица".
Админ "Джокера" Роман Кравец вернулся в Украину. Фото из открытых источников
Медиа ранее сообщали, что Кравец живет в роскошной квартире в одном из самых престижных жилых комплексов Киева, передвигается на автомобиле с охраной и регулярно выезжает за границу даже во время войны.
Как сообщают источники журналистов-расследователей, Кравец вернулся в Украину и продолжает заниматься своей деятельностью после долгого затишья из-за громкого сюжета "Общественного".
Журналисты также проанализировали всю деятельность Кравца и обнаружили, что свою карьеру "Джокер" начал строить на пророссийских площадках, где продвигал нарративы, выгодные Москве.
А уже с ноября 2019 года, сообщает издание, Роман Кравец подключил "тяжелую артиллерию" — заручился поддержкой пророссийского блогера Анатолия Шария, который "радостно занялся продвижением канала".
По словам журналистов, настоящей звездой Роман Кравец был на медиаресурсах экс-нардепа от запрещенной ОПЗЖ, кума президента РФ Владимира Путина — Виктора Медведчука, где он лично участвовал.
Кроме этого, по данным медиа, во время полномасштабного вторжения Кравец почти два месяца находился в Херсоне, в то время оккупированном российскими войсками.
Журналисты подчеркивают, что "это вызывает серьезные вопросы, касающиеся его деятельности в этот период". По словам источников журналистов, есть вероятность того, что Кравец был завербован российскими спецслужбами.
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