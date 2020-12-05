Все ради сохранения кресла: что только не делает скандальный глава облсовета Олейник

Олейник, который шел на выборы от "Слуги народа" и соответственно ввел партию в облсовет, с треском провалил компанию. Сейчас Зе- команда, которая ранее набирала в области 40%, под чутким руководством скандального политика за год потеряла симпатию избирателей и получила лишь девять мандатов в горсовете. А кандидат от "СН" Сергей Рыженко, выдвижение которого лоббировал Олейник, и вовсе занял четвертое место с 10% голосов.



ФОТО: 24 канал

Теперь Олейник, чтобы как-то удержаться в кресле решил заручиться поддержкой "бело-голубых", негласно поддерживая их в Кривом Роге, в родном городе Зеленского.

Сейчас в Кривом Роге складывается интересная картина. Лидер первого тура и действующий мэр Юрий Вилкул принял решение снять свою кандидатуру с предвыборной гонки. Причиной, как утверждает Юрий Григорьевич, стало плохое здоровье. Соответственно, второй тур переносится на 6 декабря и в нем встретятся кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик, занявший второе место и выдвиженец от ОПЗЖ Константин Павлов, которого также поддержал Юрий Вилкул.

Естественно, сейчас "слуги" сделают все возможное, чтобы их кандидат занял кресло мэра. Но Святослав Олейник затеял свою игру: несмотря на то, что в облсовет он зашел под зелеными знаменами, он ради сохранения своего кресла, решил поддержать кандидатуру Павлова.

Все объясняется просто. Дело в том, что на местных выборах 2020 сын Юрия Вилкула, Александр, занял неплохие позиции. Его партия "Блок Вилкула — Украинская перспектива" взяла 16 мандатов в Днепропетровском областном совете. И главе облсовета они необходимы, как воздух.

Как сообщают источники издания, ДнепрОГА, которую де-факто контролирует Святослав Олейник, включила админресурс в поддержку Павлова.

Негласные указания поступают по линии областного здравоохранения, социальной защиты, департамента коммунального хозяйства и т.п. Служащих, работников образования, коммунальщиков областного подчинения в Кривом Роге, на которых могут повлиять областные власти, тихо, но совершенно отчетливо "убеждают" голосовать за Павлова. Медикам и работникам системы социальной защиты, которые подчиняются облсовету Олейника, неожиданно дали “зеленый свет” на различные "социальные акции", на прямую и косвенную активность и агитацию в пользу Павлова. Рекламные изображения кандидата появились на бордах, которыми распоряжалась Днепр ОГА, и т.п, — сообщают в СМИ.

Причем Павлов, по оценкам экспертов, знакомых с ситуацией в Кривом Роге, и так пользуется поддержкой людей и может рассчитывать на победу. Поэтому, даст ли Вилкул необходимые главе облсовета голоса — большой вопрос.

Однако в этой истории больше удивляет абсолютная беспринципность главы Днепропетровского облсовета. Просто оцените степень цинизма: глава облсовета, облеченный доверием Президента, получивший на выборах его бренд и рейтинг, шедший на выборы в областной совет под первым номером от партии "Слуга народа" и избравшийся от неё депутатом, на выборах в родном городе Зеленского помогает… кандидату от ОПЗЖ-Вилкула Константину Павлову — главному конкуренту кандидата от Зеленского, чтобы зацепиться за кресло главы облсовета.

Напомним, что после провала на выборах Олейник еще и начал дрейфовать в сторону Тимошенко, чтобы, в случае чего, спрятаться под личиной "оппозиционера" и избежать уголовного преследования.

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