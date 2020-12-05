kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.12.2020

BTC/USD

19086.84

ETH/USD

591.91

LTC/USD

83.11

НБУ 05.12.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

34.73

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Все ради сохранения кресла: что только не делает скандальный глава облсовета Олейник
commentss НОВОСТИ Все новости

Все ради сохранения кресла: что только не делает скандальный глава облсовета Олейник

Пытаясь удержаться в кресле главы Днепропетровского областного совета, Святослав Олейник решил начать игру против своих недавних соратников

сегодня, 10:57
Автор:

Комментарии

Олейник, который шел на выборы от "Слуги народа" и соответственно ввел партию в облсовет, с треском провалил компанию. Сейчас Зе- команда, которая ранее набирала в области 40%, под чутким руководством скандального политика за год потеряла симпатию избирателей и получила лишь девять мандатов в горсовете. А кандидат от "СН" Сергей Рыженко, выдвижение которого лоббировал Олейник, и вовсе занял четвертое место с 10% голосов. 

Все ради сохранения кресла: что только не делает скандальный глава облсовета Олейник

ФОТО: 24 канал

Теперь Олейник, чтобы как-то удержаться в кресле решил заручиться поддержкой "бело-голубых", негласно поддерживая их в Кривом Роге, в родном городе Зеленского.

Сейчас в Кривом Роге складывается интересная картина. Лидер первого тура и действующий мэр Юрий Вилкул принял решение снять свою кандидатуру с предвыборной гонки. Причиной, как утверждает Юрий Григорьевич, стало плохое здоровье. Соответственно, второй тур переносится на 6 декабря и в нем встретятся кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик, занявший второе место и выдвиженец от ОПЗЖ Константин Павлов, которого также поддержал Юрий Вилкул.

Естественно, сейчас "слуги" сделают все возможное, чтобы их кандидат занял кресло мэра. Но Святослав Олейник затеял свою игру: несмотря на то, что в облсовет он зашел под зелеными знаменами, он ради сохранения своего кресла, решил поддержать кандидатуру Павлова.

Все объясняется просто. Дело в том, что на местных выборах 2020 сын Юрия Вилкула, Александр, занял неплохие позиции. Его партия "Блок Вилкула — Украинская перспектива" взяла 16 мандатов в Днепропетровском областном совете. И главе облсовета они необходимы, как воздух.

Как сообщают источники издания, ДнепрОГА, которую де-факто контролирует Святослав Олейник, включила админресурс в поддержку Павлова.

Негласные указания поступают по линии областного здравоохранения, социальной защиты, департамента коммунального хозяйства и т.п. Служащих, работников образования, коммунальщиков областного подчинения в Кривом Роге, на которых могут повлиять областные власти, тихо, но совершенно отчетливо "убеждают" голосовать за Павлова.  Медикам и работникам системы социальной защиты, которые подчиняются облсовету Олейника, неожиданно дали “зеленый свет” на различные "социальные акции", на прямую и косвенную активность и агитацию в пользу Павлова. Рекламные изображения кандидата появились на бордах, которыми распоряжалась Днепр ОГА, и т.п, — сообщают в СМИ.

Причем Павлов, по оценкам экспертов, знакомых с ситуацией в Кривом Роге, и так пользуется поддержкой людей и может рассчитывать на победу. Поэтому, даст ли Вилкул необходимые главе облсовета голоса — большой вопрос.

Однако в этой истории больше удивляет абсолютная беспринципность главы Днепропетровского облсовета. Просто оцените степень цинизма: глава облсовета, облеченный доверием Президента, получивший на выборах его бренд и рейтинг, шедший на выборы в областной совет под первым номером от партии "Слуга народа" и избравшийся от неё депутатом, на выборах в родном городе Зеленского помогает… кандидату от ОПЗЖ-Вилкула Константину Павлову — главному конкуренту кандидата от Зеленского, чтобы зацепиться за кресло главы облсовета.

Напомним, что после провала на выборах Олейник еще и начал дрейфовать в сторону Тимошенко,  чтобы, в случае чего, спрятаться под личиной "оппозиционера" и избежать уголовного преследования. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dnpr.com.ua/politika/zelenskij-prigrel-lisu-v-ovechej-shkure-chto-tolko-ne-delaet-skandalnyj-glava-oblsoveta-olejnik-radi-sohranenija-kresla/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ