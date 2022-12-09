Восстановление началось: какие проекты профинансирует ЕИБ

Определены первые проекты, финансируемые за счет Европейского инвестиционного банка в рамках "Программы по восстановлению Украины". Об этом написал председатель комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в Telegram.

ЕИБ инвестирует в восстановление Украины. Фото: https://pixabay.com/





Так, на первом этапе было отобрано 83 проекта общей стоимостью 4,7 млрд грн. Они будут реализованы в десяти регионах Украины. Больше всего – на Киевщине, Одесщине и Полтавщине.





В частности, в Киевской области – 30, в Одесской и Полтавской – по 11, в Винницкой и Днепропетровской – по восемь, в Житомирской – шесть, в Черниговской и Кировоградской – по три, в Сумской области за средства ЕИБ восстановят два проекта, в Черкасской — один.





Как отметил председатель парламентского комитета, в первой группе объектов приоритет отдавался восстановлению школ, детских садов, больниц, ЦНАПов, объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения.





Всего в рамках Программы по восстановлению Украины ЕИБ профинансирует реализацию проектов на общую сумму 340 млн. евро (около 13,1 млрд. грн. по официальному курсу НБУ).





Как известно, в Еврокомиссии подсчитали, что Россия нанесла Украине ущерб в 600 млрд евро. По словам президента ЕК Урсулы фон дер Ляен, уже заморожено 300 млрд евро российского центрального банка и 19 млрд евро, принадлежавших российским олигархам. Она предположила, что ЕС может создать структуру для управления и инвестирования этих активов, чтобы потом их использовать в пользу Украины.

Также "Комментарии" писали , что Россия нанесла значительный ущерб экологии. Так, в результате атаки на АПК в Харьковской области, засор земли площадью 253 260 м2 и гибель рогатого скота — сумма ущерба окружающей среде составила более 14,6 млрд грн.





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